Парламент ЕС проголосовал за пошлины на продукцию из России и Белоруссии

Повышение на 50 процентов пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси одобрил в четверг, 22 мая, Европейский парламент в Брюсселе. Речь идет об оставшихся продуктах, которые до сих пор не облагались никакими таможенными пошлинами ЕС, в их числе - сахар, уксус, мука и корма для скота. Таким образом, как только новый закон вступит в силу, весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться пошлинами Евросоюза.

Евродепутаты также поддержали введение 6,5-процентных пошлин на удобрения из России и Белоруссии, плюс дополнительные сборы по 40-45 евро за тонну в течение 2025-2026 годов. К 2028 году эти пошлины вырастут до 430 евро за тонну.

Законопроект был принят в первом чтении. Его поддержали 411 депутатов, 100 проголосовали против, 78 - воздержались.

Итак, Европарламент принял предложение, с которым в конце января выступила Еврокомиссия. Теперь за него должен проголосовать Совет ЕС.

Нововведение не затрагивает российский экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны, подчеркивают в Еврокомиссии, "что соответствует обязательствам ЕС по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире".

Это означает, пояснила пресс-служба, что операции купли-продажи российской сельскохозяйственной продукции остаются неизменными, равно как и ее хранение на таможенных складах Евросоюза, транспортировка на его судах и предоставление услуг по страхованию и финансированию.