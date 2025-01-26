Полиции удалось опознать еще одного участника нападения на журналиста ЛТВ

В пятницу полиция заявляла, что по подозрению в нападении на журналиста в аэропорту Риги был задержан гражданин Нидерландов.

В субботу стражи закона пояснили, что с задержанным проведены процессуальные действия и продолжается расследование по уголовному делу, в рамках которого опознан еще один возможный виновный. Нидерландская полиция подтвердила данные о его личности, и он будет привлечен к ответственности.

В полиции заявили, что пока не могут дать более подробных комментариев, но предоставят информацию, как только станет возможно.

В связи с беспорядками, которые устроили болельщики "Аякса" в центре Риги, полицией начато два уголовных дела о хулиганстве: одно - в связи с действиями, совершенными у памятника, а второе - в связи нападением на журналиста ЛТВ Давида Фрейденфелдса. Кроме того, болельщики разбили витрину, но в этом случае полиция ждет заявление от собственника.

Кроме того, начато 7 административных процессов в связи с нарушениями правил пилотирования дронов, задержан один человек.