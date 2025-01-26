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Полиции удалось опознать еще одного участника нападения на журналиста ЛТВ

© LETA 26 января, 2025 09:19

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Policijas specvienības karavīri pirms UEFA Eiropas Līgas spēles Daugavas stadionā, kurā tiksies FK RFS un Amsterdamas "Ajax" komandas.

Госполиция заявила агентству LETA, что стражам закона удалось установить личность еще одного из вероятных участников нападения на журналиста Латвийского телевидения перед матчем амстердамского "Аякса" и латвийского клуба "РФС" в Риге. Осуществляется международное сотрудничество, чтобы призвать его к ответственности.

В пятницу полиция заявляла, что по подозрению в нападении на журналиста в аэропорту Риги был задержан гражданин Нидерландов.

В субботу стражи закона пояснили, что с задержанным проведены процессуальные действия и продолжается расследование по уголовному делу, в рамках которого опознан еще один возможный виновный. Нидерландская полиция подтвердила данные о его личности, и он будет привлечен к ответственности.

В полиции заявили, что пока не могут дать более подробных комментариев, но предоставят информацию, как только станет возможно.

В связи с беспорядками, которые устроили болельщики "Аякса" в центре Риги, полицией начато два уголовных дела о хулиганстве: одно - в связи с действиями, совершенными у памятника, а второе - в связи нападением на журналиста ЛТВ Давида Фрейденфелдса. Кроме того, болельщики разбили витрину, но в этом случае полиция ждет заявление от собственника.

Кроме того, начато 7 административных процессов в связи с нарушениями правил пилотирования дронов, задержан один человек.

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