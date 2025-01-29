Погода в среду: рекордно тепло, но сыро

Ветер - умеренный южный, с порывами до 9-14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +6...+9 градусов, поэтому четвертый день подряд ожидаются новые рекорды тепла в Латвии за сутки, во многих регионах страны также будут установлены новые рекорды тепла для третьей декады января.

В Риге временами будет идти небольшой дождь, умеренный юго-восточный ветер сменится южным, юго-западным ветром, температура воздуха поднимется до +8 градусов. Прежний температурный рекорд 29 января в столице составил +6,6 градуса в 1989 году, а рекорд третьей декады месяца был зафиксирован 30 января 1989 года и составил +8,1 градуса.