Погода в понедельник: особых перемен не ожидается, временами — солнечно

Ночью небо над Латвией будет преимущественно облачным. В юго-восточных районах время от времени ожидаются осадки - снег и мокрый снег, переходящий в дождь при поступлении на территорию более теплых воздушных масс. Местами возможна гололедица, а значит, дороги и тротуары будут скользкими.

Ветер - от слабого до умеренного - будет дуть с востока и северо-востока, температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +2 градусов.

В Риге ночью тоже будет облачно, но без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха - около 0.

Днем в понедельник в Латвии временами будет солнечно, осадки ожидаются лишь на юго-востоке, где отдельные участки дорог будут скользкими.

Ветер в понедельник будет дуть с северо-востока, от слабого до умеренной силы, температура воздуха - также в пределах от -2 до +3 градусов.

В столице первый день недели будет облачным, после обеда небо все же прояснится, осадков не ожидается. Ветер - по-прежнему от слабого до умеренного, северо-восточный и северный, температура воздуха, как и ночью, - около 0.