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Почему стоит посетить бесплатные семинары: «Слушай своё сердце!»

Новости партнеров Редакция PRESS 17 марта, 2025 14:49

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Scanpix/ Petr Koudelka

В рамках социальной кампании «Слушай своё сердце» с 17 марта до 30 апреля пройдут совершенно бесплатные семинары «Найди своего кардиолога»

С целью повышения внимания людей к здоровью сердца эти информативные лекции-встречи проводит лидер фарминдустрии Латвии — предприятие Olpha, в сотрудничестве с Латвийским обществом кардиологов, Veselības centru apvienība (VCA), Mēness aptieka и Centrāla Laboratorija.

Почти каждый второй, или 42% латвийских жителей признают, что не обращают достаточного внимания на здоровье своего сердца, при этом их повседневные привычки приводят к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Такой вывод можно сделать по результатам опроса общественного мнения, проведенного латвийским производителем лекарств Olpha и исследовательской компанией Norstat.

В рамках кампании каждый желающий имеет возможность встретиться с кардиологами по всей Латвии, проверить состояние здоровья своего сердца и получить ценную информацию о возможностях самостоятельно оценить и улучшить здоровье своего сердца.

Цель инициативы – увеличить информированность о значении здоровья сердца в повседневной жизни людей и с помощью различных мероприятий уменьшить мрачную латвийскую статистику, согласно которой сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой причиной смерти в Латвии, что существенно превосходит и показатели Европейского Союза.

«Сегодня, когда люди часто ищут ответы в интернете, и с помощью искусственного интеллекта пытаются сами себе поставить диагноз, мы, VCA, предлагаем направленную на человека надежную альтернативу — возможность во время кампании бесплатно посещать семинары и напрямую задавать вопросы кардиологам высокого уровня, — подчеркивает руководитель кардиологического направления VCA, директор поликлиники Aura Анита Каменщикова. — Знания и профилактика – это лучшая защита от серьезных заболеваний, поэтому мы рады своим профессиональным советом помочь жителям вслушаться и понять, что об их здоровье говорит их собственное сердце».

 

По данным статистики, в Латвии все еще широко распространены факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Так, почти половина, или 42% населения в повседневной жизни ощущают повышенный стресс, 39%, в основном, употребляют нездоровую пищу, у 37% образ жизни малоподвижный, а 16% регулярно курят. Все эти распространенные привычки существенно увеличивают риск заболеваний сердца.

«Статистика сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии действительно пугающая – этот недуг ежегодно забирает тысячи жизней, а также существенно влияет на качество повседневной жизни еще десятков тысяч пациентов, — подчеркивает председатель правления Olpha Юрис Бундулис. — Однако мы верим, что сообща ситуацию можно изменить в лучшую сторону, чтобы население Латвии проживало более качественную и счастливую жизнь.

Здоровое сердце – одна из предпосылок для этого. Этой социальной кампанией мы призываем каждого прислушаться к своему сердцу и прибегнуть к помощи специалистов, если ощущаются сигналы, свидетельствующие о проблемах со здоровьем. Ведь забота о своем здоровье – это не просто персональный выбор. Это также ответственность за своих любимых и будущее нашей страны».

Не пропусти!

В семинарах «Слушай свое сердце» примут участие ведущие специалисты-кардиологи, в том числе: врачи Албертс Берзиньш, Марис Лапшовс, Екатерина Колесова и Виктория Верховцева. Эксперты расскажут о профилактике сердечных заболеваний, значении здорового образа жизни и ответят на вопросы участников:

18 марта – в поликлинике VCA Jugla, Рига

19 марта – в поликлинике VCA Aura, Рига

19 марта – в процессе онлайн-дискуссии на TVNET, начало в 10.00

(!) Дискуссию можно будет смотреть онлайн на портале TVNET.lv и в соцсетях организаторов социальной кампании.

 

В разговоре примут участие: профессор Андрейс Эрглис, президент Латвийского общества кардиологов; Янис Медниекс, руководитель неврологической службы AS Veselības centru apvienība; Вадим Кисис, руководитель департамента клинических исследований и медицины AS Olpha; Иева Вирза, фармацевт Mēness aptieka; Олегс Сорокинс, главный тренер сборной Латвии по хоккею U-18.

Во время дискуссии эксперты будут искать ответы на следующие вопросы:

  • Какие факторы влияют на высокую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии?
  • Почему, несмотря на развитие медицины, ситуация существенно не улучшается?
  • Каково значение образа жизни и профилактики в предотвращении сердечных заболеваний?
  • Как улучшить доступность медицинских услуг и медикаментов?
  • Какие имеются новейшие методы лечения, и как они могут помочь латвийским пациентам?

20 марта – в поликлинике VCA Dzelzceļš, Рига

21 марта – в поликлинике VCA Dinas, Даугавпилс

25 марта – в поликлинике VCA Elite, Рига

26 марта – в поликлинике VCA Pļavnieki, Рига

4 апреля – в поликлинике VCA, Лиепая

(!) Подробнее о кампании «Слушай свое сердце» и запланированных во время ее проведения мероприятиях можно узнать на домашней странице  www.dzirdisavusirdi.lv

(!) В рамках кампании предусмотрены и различные информативные мероприятия, дискуссии специалистов, а также совместные прогулки на природе, принять участие в которых приглашают всех желающих. В свою очередь, осенью при поддержке VCA планируется организовать также кардиологическую конференцию высокого уровня для специалистов латвийского здравоохранения.

СПРАВКА. AS Olpha (ранее Olainfarm) непрерывно развивается, сегодня компания выпускает 60 лекарств в готовой форме, 25 активных фармацевтических веществ и более 20 полупродуктов.

Главные терапевтические группы включат в себя неврологию, кардиологию, антибактериальную терапию, онкологию, урологию, а также лекарства от аллергии и для лечения диабета. Продукты AS Olpha экспортируются в более чем 60 стран.

Интересовалась Людмила ВЕВЕРЕ.

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История и культура 0 комментариев

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