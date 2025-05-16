Первые польские пилоты прошли обучение на F-35; ввод новых машин в состав ВВС планируется на 2027 год

F-35 будут самыми современными боевыми самолетами в Вооруженных Силах Польши. Это многоцелевые истребители пятого поколения, оснащенные технологией стелс. Благодаря этому они значительно сложнее обнаружить в полете потенциальным противником.

Приобретение этих самолетов является одной из крупнейших и самых дорогостоящих программ в Вооруженных Силах Польши. За 32 машины Польша заплатит 4,6 млрд долларов. Однако для Военно-Воздушных Сил Польши это будет огромный качественный скачок. Важно, что дальнейшее обучение будет проходить уже на территории Польши. Польские F-35 будут носить название «Husarz» (Гусар).

Что же мы знаем о подготовке польских пилотов на F-35? Прежде всего, что они прошли обучение на базе Национальной гвардии в Эббинге, штат Арканзас. О деталях обучения мы спросили полковника Лукаша Тредера из Военно-Воздушных Сил Польши, офицера инженерно-авиационной службы, ответственного за внедрение F-35 в Военно-Воздушные Силы. В связи с военной тайной он не мог раскрыть всех деталей, но поделился несколькими интересными сведениями.

Полковник Тредер поясняет, что речь идет обазовом обучении, так называемом TX (transition), которое должно обеспечить переход с F-16 на F-35. Обучение длится около 7-8 месяцев, из которых 60% составляет обучение на тренажере, а 40% – полеты на самолетах. Затем пилоты проходят инструкторскую подготовку (IP), которая длится еще 4,5 месяца, что в общей сложности составляет около года обучения. У Польши будет 10 инструкторов IP. Существует также подготовка IQ (initial qualifying) для пилотов, которые никогда раньше не летали на F-16, например, выпускников Военно-Воздушной Академии. Эта подготовка длится около 9 месяцев.

Польские пилоты будут проходить обучение в США до примерно 2027 года, после чего вернутся в Польшу, чтобы обучать следующих пилотов уже на месте. Первыми прошли пилоты с опытом полетов на F-16, которых от F-35 отделяет целое технологическое поколение.

Несмотря на эти различия, полковник Тредер подчеркивает, что в самом пилотировании обеих машин «больших изменений нет». Однако ключевым является умение усваивать и правильно интерпретировать огромный объем данных, которые предоставляет F-35.

– К этому добавляются миссии типа «воздух-земля», «воздух-воздух» или обучение действиям в чрезвычайных ситуациях, например, отключение двигателя в полете. Шлем объединяет всю информацию, а пилот имеет 360-градусный обзор благодаря системе DAS. Именно поэтому шлем стоит столько же, сколько автомобиль премиум-класса – это фактически своего рода виртуальная реальность, – говорит полковник Тредер.

Он добавляет, что в F-35 пилот должен меньше сосредотачиваться на пилотировании, а больше на тактике. В отличие от машин старшего поколения, таких как F-16 или MиГ-29 (а самолет, который считался особенно сложным в пилотировании, был, например, Су-22), где пилот должен был в первую очередь контролировать машину и реагировать на ситуацию в воздухе, в F-35 роль пилота кардинально меняется.

«В F-35 пилот должен быть прежде всего тактиком», – подчеркивает полковник Тредер.

Что касается стоимости обучения, то невозможно назвать одну сумму на одного пилота, поскольку американцы официально не раскрывают таких данных. Однако в открытых источниках можно найти оценки, говорящие о примерно 10 млн долларов на обучение одного пилота F-35.

О тонкостях военной летной подготовки рассказывает полковник запаса Крыстьян Зиец, бывший военный летчик, который инициировал базовую подготовку и участвовал в создании системы оперативного использования F-16 в Военно-Воздушных Силах Польши. Говоря о стоимости обучения, полковник Зиец напоминает, что сам прошел процесс перехода с МиГ-21 на F-16. 20 лет назад обучение польских пилотов на F-16 стоило чуть более 2 миллионов долларов. Уже 10 лет назад эта сумма была более чем в два раза выше.

В настоящее время обучение на F-35 проходит исключительно в США, на польских F-35, базирующихся в американском учебном центре. Его стоимость несоразмерно высока, особенно с учетом того, что обучение проходят уже опытные пилоты F-16.

Можно сказать, что чем более совершенен самолет, тем выше затраты на обучение, что вполне очевидно. Однако, следуя полковнику Зием, можно задать вопрос: почему затраты на обучение на F-35 настолько заоблачные? Можно также, повторяя за политиками, сказать, что «безопасность не имеет цены». Однако стоит помнить, что в процессе закупок и обучения нельзя просто «делать деньги».