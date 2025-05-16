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В Стамбуле завершились переговоры России и Украины (1)

Редакция PRESS 16 мая, 2025 16:33

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Украинская делегация заявила, что Россия выдвинула на переговорах нереалистичные требования. Президент Зеленский призвал мировое сообщество жестко отреагировать, если переговоры завершатся провалом.

Переговоры между украинскими и российскими представителями в Стамбуле завершились. По данным турецкого МИДа, встреча, проходившая в пятницу, 16 мая, при посредничестве Турции, длилась около полутора часов и была направлена на возможное завершение войны в Украине. О результатах и конкретном содержании дискуссий пока ничего не известно. Это были первые прямые переговоры сторон конфликта с 2022 года.

Конец переговоров или только пауза?

Российская и украинская делегации пока не решили, продолжать ли раунд переговоров в Стамбуле, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Чуть позже агентство передало, что Россия и Украина все же завершили переговоры и их делегации готовятся выступить с заявлениями для прессы. По сведениям ТАСС, Киев отказывается рассматривать переговоры с российской стороной в Стамбуле как продолжение процесса, прерванного в 2022 году.

Агентство "Интерфакс", ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что российская и украинская делегация на переговорах сделали паузу. "В переговорном процессе сделана пауза", - сказал собеседник агентства. Со своей стороны украинский представитель заявил, что переговоры 16 мая могут быть продолжены, но это не запланировано.

Украина: Россия выдвинула неприемлемые требования

Из украинских переговорных кругов поступила информация, что требования России на переговорах являются нереалистичными и значительно выходят за рамки всего ранее обсуждавшегося. По словам инсайдера из окружения украинской делегации, требования Москвы "включают ультимативные условия, согласно которым Украина должна отступить с собственной территории для достижения режима прекращения огня, а также другие неприемлемые и неконструктивные условия". Он добавил: "Украина готова к реальному прекращению огня и дальнейшему подлинному мирному процессу без предварительных условий".

Изначально начало переговоров ожидалось 15 мая, но несмотря на посредничество Турции, стороны в итоге так и не смогли собраться. Отсутствие президента РФ Владимира Путина еще 14 мая охладило надежды на существенные результаты переговоров. Госсекретарь США Марко Рубио, в частности, говорил, что прорыва можно не ждать, пока за стол не сядут лицом к лицу президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Зеленский требует жесткой реакции на срыв переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал жесткой реакции против России в случае провала переговоров в Стамбуле о прекращении огня в Украине. "Если окажется, что российская делегация действительно лишь устраивает театр и не может сегодня представить никаких результатов, мир должен отреагировать", - заявил Зеленский 16 мая на саммите Европейского политического сообщества в албанской Тиране.

Украинский президент предложил на случай провала переговоров ввести санкции против российских энергетических компаний и банков. "Давление должно усиливаться до тех пор, пока не будут достигнуты реальные результаты", - подчеркнул он. Зеленский призвал Путина выдать российской делегации в Стамбуле "настоящий" мандат на переговоры. По словам украинского президента, Путин отправил к столу переговоров лишь "пустые головы". "Это уничтожает смысл дипломатии", - подытожил Зеленский.

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