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Много нелатышей, а жители пассивны: рижане назвали самое опасное место Пурвциемса (1)

© LETA 16 мая, 2025 09:28

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Самым опасным местом в Пурвциемсе, по мнению местных жителей, является район бывшего торгового центра "Минск", свидетельствуют результаты опроса, проведенного в рамках проекта "2Nite".

Проект, представленный в четверг на форуме "Вечер и ночь", реализуется Рижским самоуправлением совместно с несколькими другими европейскими городами. Его цель - найти решения для повышения чувства безопасности горожан в вечернее и ночное время, привлекая местные сообщества и заинтересованные стороны.

Пилотным районом для проекта был выбран Пурвциемс, поскольку это густонаселенный район, в котором много нелатышей, а жители пассивны. В Пурвциемсе преобладают многоэтажные дома советской эпохи, жители не чувствуют себя в достаточной безопасности, и это "спальный район".

Самым опасным местом в районе оказалась территория вокруг бывшего торгового центра "Минск". Там находятся ночной клуб, игорные залы и непривлекательная открытая площадка. Эти факторы способствуют сборищам в этом месте "соответствующей публики", заявили жители.

Самым подозрительным местом в Пурвциемсе люди назвали район бывшего рынка, где расположены ломбарды, кебабные, "будки", а освещение плохое. Это также способствует скоплению различных групп людей.

Самым деградирующим районом Пурвциемса является внутренний двор на улице Стирну, где находятся заброшенные здания и развалины. Здесь также наблюдаются случаи поджогов.

Не всегда люди чувствуют себя в безопасности и в Бикерниекском лесу, особенно в темное время суток.

Основными проблемами микрорайона в ходе опроса были названы

безопасность дорожного движения и дворы. Состояние проезжей части и тротуаров в районе плохое, освещение недостаточное. Жители также указали на опасные перекрестки и пешеходные переходы, превышение скорости автомобилями. Кроме того, дворы являются местом скопления неприятных людей и местом, где совершаются кражи.

Проект "2Nite" продолжит поиск решений для повышения чувства безопасности людей.

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