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В Берлине задались вопросом, не водит ли Путин Трампа за нос

Euronews 16 мая, 2025 12:33

Мир

Ключ к завершению войны в Украине - в руках президента Путина, и именно на него стоит усилить давление. К такому выводу пришли на встрече в Берлине министры обороны Германии и Великобритании.

Сверка часов Бориса Писториуса и Джона Хилли в Берлине произошла на фоне ожидания переговоров о перемирии российской и украинской делегаций в Турции. Туда накануне приезжал (и позднее улетел - прим.) президент Зеленский в надежде на личную встречу с Путиным. Российский лидер однако, переговоры не посетит. Что, по мнению европейских политиков, позволило миру увидеть его истинные намерения.

"В силах Путина прекратить войну, он мог поехать в Стамбул на переговоры, мог отдать приказ о прекращении огня. Это не произошло, - констатирует Борис Писториус. - Может сложиться впечатление, что он водит за нос президента США. Уверен, что американскому лидеру это не понравится. Возможно, это приведет к изменениям в его действиях. Может сложиться впечатление, что он водит за нос президента США. Уверен, что американскому лидеру это не понравится. Возможно, это приведет к изменениям в его действиях". 

С такой оценкой согласен и британский министр обороны. "Путин показал сове истинное лицо, - отметил он на совместной с Писториусом пресс-конференции. - Он говорит, что хочет мира, но отверг полное прекращение огня. Заявляет, что хочет прекратить боевые действия, но продолжает наносить удары, уничтожая мирных жителей и города Украины.

"Он говорит, что хочет мира, но отверг полное прекращение огня. Заявляет, что хочет прекратить боевые действия, но продолжает наносить удары, уничтожая мирных жителей и города Украины. Сообщает, что готов поговорить, но не появляется на конференции, которую сам созвал в Стамбуле. Сообщает, что готов поговорить, но не появляется на конференции, которую сам созвал в Стамбуле. Это - путинская война, он может закончить ее завтра", - говорит Джон Хили.

...На переговоры в Стамбул Путин отправил делегацию, которые многие сочли недостаточно высокопоставленной. Ранее он фактически отказал Украине в перемирии на 30 дней. На этом фоне глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер заявил, что блок планирует значительно увеличить поставки Киеву боеприпасов; он отметил, что речь может идти о двухмиллионной партии в текущем году.

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