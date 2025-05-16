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В Латвии всё больше народу работает на удалёнке: статистика

Редакция PRESS 16 мая, 2025 13:16

Новости Латвии 0 комментариев

В прошлом году доля дистанционно занятых работников в Латвии достигла 11,6%, что на один процентный пункт больше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

По данным статистического управления, в 2024 году число удаленных работников в возрасте 15-74 лет увеличилось на 6 900 человек и составило 87 900 человек, или 11,6% работников, по сравнению с 80 900 человек, или 10,6%, в 2023 году.

Среди тех, кто работает удаленно, 58,2 % составляют женщины и 41,8 % - мужчины.

В прошлом году по сравнению с 2023 годом только в возрастной группе 55-74 года количество удаленных работников сократилось - на 700 человек, или на 5,6 %, до 11 200 человек.

В то же время число удаленных работников в возрастной группе 15-54 года в прошлом году увеличилось на 7 600 человек, или на 11 %.

Чаще всего в прошлом году дистанционно работали сотрудники сектора информационных и коммуникационных услуг - 50,3 % от общего числа работников сектора, а также работники финансовой и страховой отрасли - 47,6 %. Кроме того, 22,8 % сотрудников работали удаленно в сфере научной, административной деятельности и операций с недвижимостью и почти такая же доля, или 22,2 %, - в сфере государственного управления, обороны и обязательного социального страхования.

ЦСУ поясняет, что эти данные включают как случаи, когда сотрудник работает по гибридному режиму, например, один день в неделю вне офиса, так и случаи, когда сотрудник работает полностью удаленно.

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