Стал известен номер, под которым в финале Евровидения выступят наши «Tautumeitas»

Сегодня после жеребьевки стало известно, что Латвия выступит в финале «Евровидения» под 11-м номером.

В состав Tautumeitas входят Аснате Ранцане, Габриела Звайгзните, Аурелия Ранцане, Аннемария Моисея, Лаура Лиците и Кате Слишане. Пожелаем им удачи!

Без участия в полуфинале сразу прошли в финал Франция, Италия, Великобритания, Испания и Германия — как крупнейшие спонсоры конкурса, а также Швейцария — победитель прошлого года.



В первом полуфинале соревновались 15 стран, из которых в финал прошли Эстония, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Португалия и Украина. Из второго полуфинала, наряду с Латвией, в финал "Евровидения" вышли Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Мальта и Греция.