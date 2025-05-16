Доктор сказала, сколько раз в сутки пописать — это норма

Частота походов в туалет в течение дня меняется с возрастом, заявила уролог Хамида Аббуди. Количество мочеиспусканий, которое считается нормальным для здорового человека, она назвала изданию Metro.

Врач рассказала, что маленькие дети могут мочиться до 14 раз в день, но постепенно это число уменьшается и к подростковому возрасту составляет от четырех до шести раз в сутки. У взрослых людей частота мочеиспускания колеблется от шести до девяти раз в сутки, при этом в течение ночи потребность в туалете возникает не чаще одного раза, подчеркнула Аббуди.

Уролог добавила, что женщины обычно чаще мужчин ходят в туалет, а в период беременности, когда плод давит на матку, позывы могут возникать еще чаще. Также учащенное мочеиспускание бывает у пожилых — до 10 раз в день. Врач объяснила, что это связано с тем, что постепенно слабеют мышцы мочевого пузыря и снижается функция почек.

Аббуди отметила, что частое мочеиспускание могут провоцировать кофе, газированные напитки или алкоголь, так как они заставляют мочевой пузырь работать активнее. Кроме того, причина может заключаться в наличии некоторых заболеваний: инфекций мочевыводящих путей, рака предстательной железы или мочевого пузыря, рассеянного склероза и инсультов.