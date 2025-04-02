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Пчелы летят на цветы, пчеловоды — в школы

© LETA 2 апреля, 2025 11:25

Бизнес 0 комментариев

Вот уже второй год подряд пчеловоды отправляются в школы, рассказывают о своей профессии, о пчелах, о меде и дают детям возможность насладиться его вкусом. Результат - на сегодня уже в двадцати пяти школах мед включен в меню.

В Латвии сейчас около 4000 пчеловодов, пасеки которых производят 2000 тонн меда в год. Это больше, чем сейчас способен потреблять местный рынок, поэтому предпринимаются попытки выделить в ассортименте различных сладостей уникальные свойства и вкус меда. Два года назад Латвийское общество пчеловодов начало проект под девизом: "Сила природы в ложке меда!": 70% расходов на этот проект покрывает ЕС, а 30% - Латвийское общество пчеловодов.

"Чтобы поднять престиж меда, помимо его популяризации в СМИ, мы подключили к этому мероприятию пчеловодов - "медовых посланников", которые идут в школы, рассказывают о пчелах и дают возможность детям продегустировать мед трех разных сортов. Цель программы - добиться, чтобы мед снова стал традиционной ценностью в каждом доме, в каждой семье. Конечно, это не просто, но ничего не добьешься, пока людям все не разъяснишь", - рассказал руководитель проекта, пчеловод Янис Кронбергс.

Уже семьдесят посланников меда побывали более чем в 200 школах. Общество пчеловодов учит пчеловодов, как рассказать концентрированную историю, и снабжает их информационными материалами и образцами меда. Посещения школ организуются в рамках "Европейского медового завтрака". В прошлом году пчеловоды рассказывали, как мед от цветка доходит до банки, а в этом году упор сделан на тему вкуса разных видов меда. В основном школы отзывчивы, и их интерес к знакомству с медом достаточно велик как в сельской местности, так и в столице.

"В школах мы рассказываем о пчелах как опылителях различных растений, о том, как возникает нектар, как от цветка он доходит до стола и как пчелы помогают сохранить разнообразие природы. Теория заканчивается практикой - детям предлагают попробовать три разных вида цветочного меда. Школы заготавливают хлеб, а мы - мед. В зависимости от количества школьников пчеловод иногда проводит в школе даже два дня", - рассказывает Кронбергс. Проведенный несколько лет назад опрос показал, что популярность меда, особенно среди самых молодых покупателей, невелика, а сейчас, когда пчеловоды проработали в школах два года, можно почувствовать, что потребление меда в Латвии растет.

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