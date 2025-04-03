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Отец завещал наследство чужому человеку, какие права у дочери: советы юриста

«Семь секретов» 3 апреля, 2025 16:22

Юридическая консультация 0 комментариев

"Если у мужчины нет жены, родителей, других родственников, кроме единственной дочери, может ли он составить завещание так, что своей дочери он оставляет только сумму в банке, а все остальное имущество (квартиру и машину) он оставит сыну своего друга? Или дочь может потребовать себе все наследство?"

Положения Гражданского закона устанавливают, что завещатель имеет право свободно распорядиться всем своим имуществом, но при этом он должен оставить обязательные доли своим неотклоняемым наследникам. К ним относятся супруг и дети (нисходящие родственники). Если нет детей, то обязательную долю получают супруг и ближайшие родственники по восходящей линии (например, родители).

Обязательная доля наследства

Обязательная доля наследства составляет половину той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания. Закон также устанавливает, что если кто-то, имеющий право на неотъемлемую долю, не был учтен в завещании или исключен из наследства без законного на то основания, он имеет право потребовать, чтобы ему выделили его неотъемлемую долю, или, если ему завещано меньше этой доли, потребовать ее дополнения. В остальном завещание остается в силе.

Следовательно, если у мужчины нет супруги и никаких других родственников, кроме единственной дочери, то в случае его смерти она имеет право на все имущество мужчины как его единственная наследница.

Соответственно, размер ее обязательной доли наследства составляет половину от всего наследства мужчины.
Если сумма на счете меньше или больше обязательной доли

Если мужчина составил завещание, в котором квартиру и машину он оставляет сыну друга, а дочери только сумму на банковском счете, необходимо определить, во-первых, общую стоимость всего наследства, включая квартиру, машину и сумму на банковском счете, а во-вторых, соответствует ли сумма на банковском счете размеру полагающейся дочери обязательной доли наследства, то есть половине стоимости всего наследства. И если эта сумма не покрывает обязательную долю дочери (половину от общей стоимости имущества), она будет вправе потребовать доплаты недостающей части своей обязательной доли наследства в денежной форме.

Если завещанная дочери банковская сумма по величине будет не меньше полагающейся ей обязательной доли, то у дочери не будет права требовать дополнительных выплат от наследника по завещанию.

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