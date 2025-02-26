Паромная линии Рига — Стокгольм: на восстановление потребуется несколько лет и финансовая поддержка

«В понимании Министерства сообщения, в первую очередь следовало бы сосредоточиться на пассажирах, потому что грузоперевалка может идти из Вентспилса и Лиепаи. По-моему, для Риги важно, чтобы приезжали туристы, способствуя экономическому вкладу», — сказал министр сообщения Каспар Бришкенс («Прогрессивные»).

Представители Минсообщения встречались с несколькими коммерсантами, обсуждая возможность возобновить перевозку пассажиров по паромной линии Рига — Стокгольм, а в перспективе — и в Хельсинки. Из этих переговоров выяснилось, что сообщение было бы уже восстановлено, будь оно коммерчески выгодным.

Таким образом, чтобы обеспечить возобновление таких рейсов, необходима финансовая поддержка — муниципальная и государственная — сроком на два-три года, включая поддержку на улучшение среды и различные тарифы. Нужно также принять политическое решение, на что будет нацелено морское паромное сообщение: на перевозку пассажиров или грузов. И в случае представления господдержки решение еще предстоит согласовать с Еврокомиссией. Юридических сложностей возникнуть не должно, прогнозирует министерство, но согласования потребуют времени, так что реальный срок, когда паромы снова начнут курсировать — не ранее 2026 года.