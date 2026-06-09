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Операция „Пушкин“: во Франции судят шестерых грузин за кражу редких русских книг

Euronews 9 июня, 2026 18:29

ЧП и криминал 0 комментариев

Этот процесс — новейшее дело, призванное восстановить справедливость после серии похожих краж в библиотеках по всей Европе, которые, как полагают, совершены организованной группой. Кто сказал, что любовь к чтению не приносит выгоды? Правда, иногда такая «выгода» может обернуться годами тюрьмы.

Во вторник в парижском суде предстали шесть граждан Грузии, обвиняемых в краже редких изданий классиков русской литературы из престижных французских библиотек, в том числе произведений Александра Пушкина, имя которого в России часто сопровождают (пусть и с долей иронии) фразой «Пушкин – наше всё» в знак его значения для русской культуры.

Этот процесс – последний в череде аналогичных краж последних лет в библиотеках по всей Европе, в том числе и в Риге, в совершении которых подозревают организованную сеть.

Целью воров были редкие издания русской классики общей стоимостью в несколько миллионов евро, среди них произведения крупных авторов XIX века, таких как Пушкин, создатель «Евгения Онегина», или Николай Гоголь, автор бессмертных «Мёртвых душ».

Обвиняемые, предстающие перед судом во Франции, привлечены к ответственности за участие в преступном сообществе и покушение на кражу. Некоторые из них также обвиняются в краже выставлявшихся культурных ценностей.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Изначально перед судом должны были предстать семь человек, однако при открытии слушаний во второй половине дня во вторник было объявлено, что одна женщина будет судиться отдельно, 2 декабря 2026 года, по процедурным причинам.

Из оставшихся шести двоих судят заочно, в их отношении выданы ордера на арест.

Слушания продлятся до пятницы.

Ещё двое, обозначенные только как Михеил З. и Бека Т., уже были осуждены и отбывают наказание в других странах за аналогичные преступления; их временно передали французским властям.

50‑летний Михеил З. в прошлом году был приговорён в Литве к трём годам и четырём месяцам тюрьмы за организованную кражу изданий XIX века стоимостью 606 000 евро (698 000 долларов).

49‑летняя Бека Т. была приговорена в Эстонии к трём с половиной годам тюремного заключения.

Среди присутствовавших в суде обвиняемых также были ещё один мужчина, находящийся в предварительном заключении, и женщина, остающаяся на свободе.

Согласно материалам расследования, с которыми ознакомилось агентство AFP, французские следственные судьи подозревают обвиняемых в принадлежности к организованной преступной сети.

Эти кражи, затронувшие также Германию, Швейцарию, Чехию и Латвию, привели к созданию совместной следственной группы под эгидой Европола и Евроюста, координационных органов Европейского союза по линии полиции и правосудия. Работа группы позволила провести в 2024 году несколько задержаний.

Всего примерно в десятке европейских стран из библиотек исчезли рукописи. По оценкам европейских следователей, в разных странах было похищено почти 170 редких русских изданий.

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