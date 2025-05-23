Оформили кредит на 3 000 евро: мошенники представились сотрудниками полиции

Во время разговора самозванцу удалось завоевать доверие собеседника, в результате чего тот несколько раз подтвердил действия в своем банковском счете с помощью Smart-ID. Установлено, что на имя пострадавшего был оформлен кредит на сумму 3000 евро, а деньги были переведены на счет другого человека.

В настоящее время Государственная полиция проводит проверку всех обстоятельств.

Также получена информация, что в других случаях мошенники отправляли фотографии удостоверений якобы сотрудников полиции, чтобы вызвать доверие. Государственная полиция напоминает: ее сотрудники не рассылают фото служебных удостоверений или других документов через мессенджеры.

Госполиция вновь обращается к жителям с призывом быть бдительными и ни в коем случае не передавать личные данные или доступ к банковским счетам. Ни полиция, ни другие государственные учреждения не звонят с просьбами сообщить конфиденциальную информацию или реквизиты банковского доступа.

Полиция призывает критически относиться ко всей поступающей информации — как по телефону, так и письменно, особенно если речь идет о финансах. Лучше всего сразу прекратить подобный контакт и не открывать вложения в сообщениях. Также Госполиция просит жителей проинформировать о подобных рисках пожилых родственников, соседей и друзей.