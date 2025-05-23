Литва не будет признавать небиометрические загранпаспорта РФ

Литва с 1 июня прекратит признавать российские небиометрические загранпаспорта и не будет впускать на свою территорию граждан России с такими документами. Об этом сообщило министерство иностранных дел Литвы в пятницу, 23 мая.

Исключение сделают лишь для граждан России, едущих по железной дороге транзитом из Калининградской области в Россию и обратно. "Этим решением мы присоединяемся к другим странам Евросоюза, которые уже ввели подобные ограничения", - подчеркнули в МИД Литвы. Небиометрические российские паспорта не признают Дания, Чехия, Эстония, Франция и Исландия, перечислило ведомство. МИД объясняет новые правила борьбой с диверсиями и терактами, которые устраивают сотрудники российских спецслужб в Европе, въезжая по поддельным паспортам.

Небиометрические заграничные паспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) - в них отсутствует информация об уникальных биометрических данных, например отпечатки пальцев, поэтому их легче подделывать, подчеркнули в МИД.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил при этом, что "в исключительных случаях" будут приниматься заявления граждан России на въезд в Литву по небиометрическому паспорту, "если цель прибытия соответствует интересам литовского государства". В качестве примера он привел "представителей демократической оппозиции, независимых СМИ или общественности".

Россиянам с видом на жительство в Литве, другом государстве Евросоюза, Европейской экономической зоны или Шенгенского соглашения будет предоставлен срок до 1 декабря для обмена небиометрических российских паспортов на биометрические.