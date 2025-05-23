Под Мадоной перевернулась полицейская машина

На место происшествия прибыло несколько экипажей полиции.
Более подробной информации об инциденте пока нет.
Очевидцы сообщают, что на дороге Мадона - Вецпиебалга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, который в результате перевернулся и встал на крышу.
На место происшествия прибыло несколько экипажей полиции.
Более подробной информации об инциденте пока нет.
В Соединенных Штатах с начала 2026 года больше не будут выпускать монету достоинством в один цент, сообщают американские СМИ в пятницу, 23 мая, со ссылкой на Минфин США. Впервые такая монета была произведена в стране около 230 лет назад.
В Соединенных Штатах с начала 2026 года больше не будут выпускать монету достоинством в один цент, сообщают американские СМИ в пятницу, 23 мая, со ссылкой на Минфин США. Впервые такая монета была произведена в стране около 230 лет назад.
-Хорошие новости! В апреле мы проводили акцию помощи руководителю Рижского рок-клуба, лидеру группы "Цемент" Андрею Яхимовичу. У Андрея обнаружили рак, врачи советовали ему операцию с помощью гамма-ножа (это передовой щадящий метод). Нужны были деньги, много, срочно. И вот откликнулись не только друзья, но даже совсем незнакомые люди, - сообщили организаторы благотворительного проекта "Зеленая лампа" в Фейсбуке.
-Хорошие новости! В апреле мы проводили акцию помощи руководителю Рижского рок-клуба, лидеру группы "Цемент" Андрею Яхимовичу. У Андрея обнаружили рак, врачи советовали ему операцию с помощью гамма-ножа (это передовой щадящий метод). Нужны были деньги, много, срочно. И вот откликнулись не только друзья, но даже совсем незнакомые люди, - сообщили организаторы благотворительного проекта "Зеленая лампа" в Фейсбуке.
В среду, 21 мая, сотрудники Северовидземского отделения Видземского регионального управления Государственной полиции получили информацию о том, что в Смилтенском крае мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Государственной полиции.
В среду, 21 мая, сотрудники Северовидземского отделения Видземского регионального управления Государственной полиции получили информацию о том, что в Смилтенском крае мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Государственной полиции.
В пятницу утром во многих регионах центральной и восточной Латвии продолжится дождь, а во второй половине дня и вечером небольшой дождь ожидается на востоке страны.
В пятницу утром во многих регионах центральной и восточной Латвии продолжится дождь, а во второй половине дня и вечером небольшой дождь ожидается на востоке страны.
В Плявниках зверски убито семейство чаек. Возбуждено уголовное дело по статье жестокое обращение с животными в общественном месте или в присутствии несовершеннолетних. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, подтвердила агентству LETA Государственная полиция.
В Плявниках зверски убито семейство чаек. Возбуждено уголовное дело по статье жестокое обращение с животными в общественном месте или в присутствии несовершеннолетних. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, подтвердила агентству LETA Государственная полиция.
Житель прибрежной норвежской деревни Йохан Хелберг проснулся в пять часов утра, потому что в его дверь позвонил озабоченный сосед. В саду перед его домом стоял гигантский сухогруз, но норвежец даже не заметил момента, когда корабль врезался в берег.
Житель прибрежной норвежской деревни Йохан Хелберг проснулся в пять часов утра, потому что в его дверь позвонил озабоченный сосед. В саду перед его домом стоял гигантский сухогруз, но норвежец даже не заметил момента, когда корабль врезался в берег.