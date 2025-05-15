Обязан ли потерпевший предоставлять перевод на госязык дополнительно запрошенных следователем документов?

"Я обратился в Государственную полицию по поводу мошенничества, учитывая, что у меня фактически выманили значительную сумму денег. Я предоставил все доказательства, переписку и документы. Некоторые документы были также на русском языке, я перевел их. Было возбуждено уголовное дело, которое уже достаточно долго расследуется. Когда я стал интересоваться ходом дела, следователь запросил дополнительные документы. Когда я их предоставил, мне был отправлен запрос на перевод этих документов на латышский язык и их подачу, ссылаясь на статью 190 Уголовно-процессуального закона. Большая часть из дополнительно запрашиваемых документов вообще не связана напрямую с ситуацией - например, выписка из зарубежного банковского счета за два года, которая составляет 200 страниц. Является ли такой запрос законным?".

Данное требование не имеет законных оснований и противоречит также мнению омбудсмена, учитывая тот факт, что обеспечение перевода связано с дополнительными расходами, которые являются несоразмерными, принимая во внимание, что вы уже понесли убытки из-за самого мошенничества.

Конечно, предоставление перевода может ускорить расследование и продвижение самого процесса, однако это не является обязательным. На запрос следователя у вас есть право подготовить ответ, указав, что изначально документы, представленные в уголовном процессе, были переведены на латышский язык, поскольку их подача была сделана по вашей инициативе с целью доказать факт мошенничества.

Однако дополнительно запрашиваемые документы не были переведены, так как они были предоставлены в ответ на запрос следователя и большинство из них, возможно, не имеет прямого отношения к мошенничеству, а их перевод связан с дополнительными значительными материальными затратами и временными ресурсами. Если следователь считает, что вы все же обязаны предоставить перевод всех представленных документов, попросите указать на правовой акт, в соответствии с которым эта обязанность является обязательной.

Мнение омбудсмена

Также вы можете обратить внимание непосредственно на мнение омбудсмена, которое касается обеспечения перевода, см. здесь: https://www.tiesibsargs.lv/wp-content/uploads/2022/07/atzinums_anonimizets_2020_48_4ad_1628144338.pdf.

Следует отметить, что, хотя конкретное мнение омбудсмена напрямую не связано с уголовными делами, возбужденными по факту мошенничества, тем не менее выводы, приведенные в нем, по аналогии могут быть применимы и в других уголовных делах, например: «Необходимо учитывать, что не все лица владеют государственным языком, кроме того, материалы или документы (сведения) могут быть оформлены (подготовлены) в других странах и на других языках.

В свою очередь, возможность пригласить переводчика или представить нотариально заверенный перевод документа или материала напрямую связана с временными и финансовыми ресурсами, доступными частному лицу"; «Если представление доказательств осложняется требованием их перевести, что требует как времени, так и средств, права лица необоснованно ограничиваются.

Защита прав становится зависимой от процессуальных сроков и финансовых средств лица"; «Из Уголовно-процессуального закона не следует, что участник процесса обязан представлять лицу, ведущему процесс, документы только на государственном языке. Перевод документов (если они не на государственном языке) должен осуществляться процессуальным руководителем".