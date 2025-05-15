Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 15. Мая Завтра: Airita, Arita, Sofija, Taiga
Доступность

Обязан ли потерпевший предоставлять перевод на госязык дополнительно запрошенных следователем документов?

«Семь секретов» 15 мая, 2025 09:26

Юридическая консультация 0 комментариев

Обязан ли потерпевший предоставлять перевод на государственный язык дополнительно запрошенных следователем документов? На вопросы читателей отвечает индивидуально практикующий юрист Карина Плауде.

"Я обратился в Государственную полицию по поводу мошенничества, учитывая, что у меня фактически выманили значительную сумму денег. Я предоставил все доказательства, переписку и документы. Некоторые документы были также на русском языке, я перевел их. Было возбуждено уголовное дело, которое уже достаточно долго расследуется. Когда я стал интересоваться ходом дела, следователь запросил дополнительные документы. Когда я их предоставил, мне был отправлен запрос на перевод этих документов на латышский язык и их подачу, ссылаясь на статью 190 Уголовно-процессуального закона. Большая часть из дополнительно запрашиваемых документов вообще не связана напрямую с ситуацией - например, выписка из зарубежного банковского счета за два года, которая составляет 200 страниц. Является ли такой запрос законным?".

Данное требование не имеет законных оснований и противоречит также мнению омбудсмена, учитывая тот факт, что обеспечение перевода связано с дополнительными расходами, которые являются несоразмерными, принимая во внимание, что вы уже понесли убытки из-за самого мошенничества.

Конечно, предоставление перевода может ускорить расследование и продвижение самого процесса, однако это не является обязательным. На запрос следователя у вас есть право подготовить ответ, указав, что изначально документы, представленные в уголовном процессе, были переведены на латышский язык, поскольку их подача была сделана по вашей инициативе с целью доказать факт мошенничества.

Однако дополнительно запрашиваемые документы не были переведены, так как они были предоставлены в ответ на запрос следователя и большинство из них, возможно, не имеет прямого отношения к мошенничеству, а их перевод связан с дополнительными значительными материальными затратами и временными ресурсами. Если следователь считает, что вы все же обязаны предоставить перевод всех представленных документов, попросите указать на правовой акт, в соответствии с которым эта обязанность является обязательной.

Мнение омбудсмена

Также вы можете обратить внимание непосредственно на мнение омбудсмена, которое касается обеспечения перевода, см. здесь: https://www.tiesibsargs.lv/wp-content/uploads/2022/07/atzinums_anonimizets_2020_48_4ad_1628144338.pdf.

Следует отметить, что, хотя конкретное мнение омбудсмена напрямую не связано с уголовными делами, возбужденными по факту мошенничества, тем не менее выводы, приведенные в нем, по аналогии могут быть применимы и в других уголовных делах, например: «Необходимо учитывать, что не все лица владеют государственным языком, кроме того, материалы или документы (сведения) могут быть оформлены (подготовлены) в других странах и на других языках.

В свою очередь, возможность пригласить переводчика или представить нотариально заверенный перевод документа или материала напрямую связана с временными и финансовыми ресурсами, доступными частному лицу"; «Если представление доказательств осложняется требованием их перевести, что требует как времени, так и средств, права лица необоснованно ограничиваются.

Защита прав становится зависимой от процессуальных сроков и финансовых средств лица"; «Из Уголовно-процессуального закона не следует, что участник процесса обязан представлять лицу, ведущему процесс, документы только на государственном языке. Перевод документов (если они не на государственном языке) должен осуществляться процессуальным руководителем".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 2 реакций
Комментарии (0) 2 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Не исключено, что airBaltic придется искать дополнительные средства у государства: Яковлев

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

Читать
Загрузка

Спасла погода: подробности аварии в Бабите, с влетевшим на детскую площадку автомобилем

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Вчера в Бабите автомобиль въехал прямо на детскую площадку и застрял в веревках конструкции для лазания. Никто из детей, да и взрослых чудом не пострадал - ведь лил дождь и на площадке никого не было. Пострадал лишь автомобиль и повреждена новая игровая зона, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

Каменный мост и кольцевая Славу: определены самые опасные дороги в Риге

Важно 18:16

Важно 0 комментариев

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Читать

Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом

ЧП и криминал 18:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

ЕС готовит новые пошлины на продукцию из России и Белоруссии

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Читать

Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Читать

Право голоса — это привилегия? В Сейме был поднят вопрос: пусть неграждане тоже голосуют

Новости Латвии 17:42

Новости Латвии 0 комментариев

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Читать