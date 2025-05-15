Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом

Пять лет назад в этой же квартире от рук Зейзы пострадала другая женщина по имени Вероника. В течение нескольких лет совместной жизни она стала свидетельницей разрушительного образа жизни Зейзы — злоупотребления не только алкоголем, но и транквилизаторами, а также наркотиками. По словам Вероники, мать Зейзы надеялась, что она поможет сыну выбраться из зависимости.

«Сначала я этого не замечала, потому что встречались на нейтральной территории. Но когда стали жить вместе, постоянно видела успокоительные таблетки. Он принимал их в огромных количествах. Дома находила наркотики. Я выбрасывала их, но, видимо, он покупал новые. Говорила об этом его маме. Она отвечала, что надо помочь ему стать нормальным человеком», - вспоминает Вероника.

По словам Вероники, Зейза, происходящий из состоятельной семьи, чувствовал вседозволенность. Любил водить машину в состоянии опьянения, в том числе и без прав. Ему нравилось устраивать шумные вечеринки под действием веществ. Не в силах это больше терпеть, она убегала к родителям, но потом возвращалась.

«Первый акт агрессии был в квартире в Гайльэзерсе. Он поднял руку, ударил. На лице был синяк. В руке у него была связка ключей, когда он бил. Потом говорил, что на работе проблемы, перенервничал. Обещал, что больше так не поступит. Я поверила ему. Дала шанс. Верила, что не повторится», - говорит Вероника.

После одной из вечеринок Зейза вернулся домой в неадекватном состоянии. Вероника вновь решила уйти. По её словам, он даже не узнал её.

«Под кайфом от алкоголя, наркотиков и таблеток он поставил вариться пельмени без воды и уснул. Квартира задымилась. Я всё убрала, хотела взять вещи и сбежать. Он очнулся, вёл себя агрессивно: “Кто ты вообще такая?!” Я ответила, что его девушка. Он швырнул меня на кровать и начал душить подушкой. Он двухметровый, тяжёлый. Я тогда была худой. Кричала, звала на помощь. Но никто не пришёл. К счастью, мне удалось вырваться и убежать. Он побежал за мной. Я просила отдать сумку — хотела убежать. Он со всей силы ударил по лицу. Не помню, как оказалась на несколько этажей ниже. Очнулась. К счастью, в кармане был телефон. Позвонила родителям. Вызвали “скорую” и полицию», - вспоминает Вероника.

У Вероники был раздроблен нос, потребовалась операция. Физическая и эмоциональная травма дают о себе знать до сих пор.

«После наркоза проснулась, увидела в палате плюшевого мишку. Спросила, кто его принёс. Ответили — твой парень. Я сказала — зовите полицию, он опасен! Неадекватен! Позже, когда увидела его в машине, у меня началась паническая атака, руки задрожали, я заплакала. Звонила, чтобы кто-то успокоил меня по телефону», - говорит Вероника.

Уголовное дело против Зейзы так и не дошло до суда. Его признали виновным по постановлению прокурора. Насильник заплатил штраф государству в размере 4500 евро и издевательскую компенсацию пострадавшей — 148,50 евро.

«Мне было ужасно обидно, что этот человек остался на свободе и как будто остался безнаказанным. Мне до сих пор очень страшно! До сих пор из носа течёт вода, если наклоняюсь. Теперь он навредил другой девушке. Надеюсь, на этот раз он не останется безнаказанным», - верит Вероника.

Адвокат пострадавшей в этом году другой женщины, Дамбитис, считает, что прежнее наказание за нападение на Веронику было несоразмерно мягким.

«Возможно, это живой пример того, что при недостаточном внимании к таким случаям появляются новые жертвы, и с каждым новым случаем последствия становятся всё тяжелее», — подчеркивает Дамбитис.

В прокуратуре отвергли обвинения в излишнем снисхождении к Зейзе и указали, что за предыдущие проступки он был наказан в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством.