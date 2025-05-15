Спасла погода: подробности аварии в Бабите, с влетевшим на детскую площадку автомобилем

В момент, когда машина буквально влетела в пирамиду из верёвок на детской площадке у библиотеки Бабите, там никто не играл. Но рядом с площадкой работали несколько мужчин — и им невероятно повезло.

«Говорят, что ехала оттуда, вроде бы затормозила и вдруг пересекла дорогу, переехала через кусты. Не знаю, метра три, наверное, оставалось до наших работников. Бог уберёг — всё закончилось благополучно», - рассказывает представитель LAT Security Ренарс.

Уже после происшествия к площадке сбежалось множество местных. Пошли слухи, что некий автомобиль нетипично "приземлился" на детской площадке после того, как съехал с дороги. Люди изучали следы шин на траве и пытались воссоздать траекторию движения. Очевидно, скорость была высокой: «Хонда» перелетела через стройплощадку, расположенную у дороги.

За рулём находилась пожилая женщина. Из машины ей помогли выбраться пожарные-спасатели.

Мартиньш Калванс,

«Хочу подчеркнуть, что ситуация неординарная — машина буквально повисла в воздухе на тросах. Прибыв на место, мы сразу поняли: необходимо стабилизировать автомобиль, чтобы безопасно извлечь женщину. Использовали и гидравлические инструменты, и лестницы, и всю доступную технику, в том числе лебёдки. Таким образом, мы безопасно достали пострадавшую», - рассказывает заместитель командира подразделения Рижской 2-й части Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Мартиньш Калванс.

На месте работали и медики, которые осмотрели женщину и позволили ей подождать, пока машину переведут из вертикального положения в горизонтальное, чтобы она смогла забрать из салона свои вещи. После этого водителя доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

«К сожалению, пришлось немного повредить оборудование новой детской площадки, чтобы безопасно поставить машину на четыре колеса. Но нам это удалось. Дальше — работы по уборке», - говорит Калванс.

Предположительно, женщине за рулём стало плохо, либо она потеряла ориентацию из-за преклонного возраста. По информации правоохранителей, водителю — 87 лет.