Никто не мешает России перечислить пенсии своим гражданам в Латвии: МИД

В МИД пояснили, что с латвийской стороны нет никаких препятствий для получения выплат из России и выплаты российских пенсий и пособий за первый квартал текущего года получателям пенсий, проживающим в Латвии, которым пенсии назначены в соответствии с латвийско-российским соглашением о сотрудничестве в области социального обеспечения.

В МИДе отмечают, что, по информации Министерства социальной защиты населения (Минсоцобеспечения), российская сторона до сих пор не перечислила необходимые для выплаты пенсий средства, а также не представила списки лиц, которым должны быть выплачены пенсии.

Таким образом, российская сторона не выполняет свои обязательства, предусмотренные латвийско-российским соглашением о сотрудничестве в области социального обеспечения, которое действует с 19 января 2011 года.

«Латвия выполнила все свои обязательства по вышеупомянутому соглашению. По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), Латвия перечислила средства в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации для выплаты пенсий латвийским пенсионерам в России», — говорится в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с российской стороной для обеспечения незамедлительного выполнения ею своих обязательств и урегулирования ситуации. В ситуации, когда задержка выплаты российских пенсий и пособий создала проблемы с оплатой неотложных повседневных нужд, Минтруд призывает граждан в исключительных случаях обращаться за помощью в социальные службы местных органов власти.

В МИД подчеркнули, что как только деньги поступят из России, VSAA предоставит информацию об этом и начнет выплачивать пенсии и пособия.

Как сообщили в VSAA, агентство не может сказать, сколько человек должны получить российские пенсии за первый квартал года и какова их точная сумма. В VSAA предполагают, что эта цифра может быть примерно такой же, как в первом квартале прошлого года, когда VSAA выплатила российские пенсии 9700 гражданам, а общая сумма финансирования, полученного агентством от России на выплату пенсий, составила 3,5 млн евро.

В агентстве пояснили, что согласно договору расходные ведомости и финансирование Фонда пенсионного и социального страхования РФ должны были быть направлены в VSAA до 20-го числа второго месяца квартала, а получить их должны были до 20 февраля.

Как сообщалось, выплата российских пенсий за январь, февраль и март текущего года пока невозможна, поскольку не поступило финансирование из Фонда пенсионного и социального страхования России.

Как ранее информировало VSAA, выплачиваются российские пенсии лицам, проживающим в Латвии, которым пенсии назначены в соответствии с соглашением между двумя странами о сотрудничестве в области социального обеспечения. В свою очередь, заключенное между Латвией и Россией соглашение подтверждает обязательство России выплачивать назначенные ею пенсии и пособия во втором месяце каждого квартала, включая финансовые средства, предусмотренные для этого в латвийской казне.

В 2023 году, когда возникла аналогичная ситуация, часть получателей пенсий была принята из России, однако перечисление необходимых для выплаты пенсий денежных средств задерживалось.

Агентство проинформировало Министерство иностранных дел о сложившейся ситуации, попросив срочно связаться с российской стороной для скорейшего поиска решения. Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства России в Латвии Дмитрия Касаткина и вручило ему ноту с требованием объяснить задержку выплат.

По данным агентства, оно начнет выплачивать пенсии, как только Россия выполнит свои обязательства. SSIA призывает граждан, которые должны получать вышеуказанные пенсии, следить за актуальной информацией на сайте SSIA и в средствах массовой информации.

Похожая ситуация возникла в 2023 году по той же причине. В то время выплата пенсий задерживалась на две недели. Российская сторона тогда утверждала, что перевод был осуществлен, однако деньги до агентства не дошли. Затем было принято решение провести повторную передачу.