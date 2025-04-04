По данным Рижского регионального управления полиции, 22 марта в частном доме нашли тело владельца дома (1996 г.р.). Судя по характеру полученных ранений, повлекшим смерть, на человека напал преступник с топором.

Рядом с ним в бессознательном состоянии обнаружили его приятеля 2002 г.р., у которого на теле, в том числе на голове, медики зафиксировали рубленые раны. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу.

По делу был начат уголовный процесс, в рамках которого сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона установили личность подозреваемого. В тот же вечер 30-летнего мужчину задержали. Известно, что ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка за преступления против жизни и здоровья.

Выяснилось, что в ночь на 22 марта он распивал в Вецдаугаве алкоголь в доме, где произошло преступление.

По предварительным данным, во время вечеринки между приятелями произошла ссора, которая завершилась убийством и покушением на убийство.

За совершенное преступление подозреваемому может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.