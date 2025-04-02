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Нет нужды в чрезвычайных мерах: СГД о ситуации с налоговыми задолженностями

Редакция PRESS 2 апреля, 2025 16:27

Новости Латвии 0 комментариев

Ситуация с налоговыми задолженностями в Латвии стабильна, и необходимости в чрезвычайных мерах нет, заявила в среду на заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям директор управления содействия уплате налогов Службы государственных доходов (СГД) Санта Гаранча.

Она обратила внимание депутатов на то, что десять лет назад задолженность по налогам составляла около 1,5 млрд евро, или 25% общих доходов госбюджета, а сегодня она составляет около 860 млн евро, или 5,6%.

Доля налоговых задолженностей в валовом внутреннем продукте с 5,9% 10 лет назад снизилась в прошлом году до 2,1%.

По словам Гаранчи, основными причинами возникновения долгов у предприятий являются нехватка оборотных средств, дебиторские долги, сезонная работа, снижение доходов, геополитическая ситуация, а также недостаточная финансовая грамотность предпринимателей, так как многие при возникновении первых трудностей стараются избежать консультаций с СГД.

В качестве факторов, препятствующих погашению налоговых задолженностей, представитель СГД назвала отсутствие имущества и денег у должников, использование расчетных счетов за пределами Латвии и теневую экономику.

В то же время Гаранча отметила, что ожидается положительный эффект от реформы подоходного налога с населения. Большое количество небольших налоговых задолженностей образовалось именно из-за сложной системы подоходного налога, поэтому прогнозируется, что к лету 2026 года количество мелких долгов значительно сократится.

Как сообщалось, в начале марта общие задолженности по налогам в Латвии, включая текущие, приостановленные и продленные долги, составили 862,171 млн евро, что на 1,4% больше февраля и на 2,1% больше, чем в начале года.

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