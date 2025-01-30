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Несколько тысяч человек остались без света: в Таллине произошло масштабное отключение электричества

© LETA 30 января, 2025 17:36

Мир 0 комментариев

В среду утром район Ласнамяэ в Таллине столкнулся с масштабным отключением электричества, из-за чего без света остались несколько тысяч человек. Хотя первоначально была надежда восстановить электроснабжение в течение нескольких часов, устранение неисправности оказалось более трудоемким, и около тысячи человек снова получили электричество только к полуночи.

«Произошедшее вчера на улице Кивила наглядно показывает, что непредвиденные ситуации могут возникнуть где угодно, и что для смягчения их последствий необходимы осведомленность и подготовленность. Я призываю все квартирные товарищества и жителей ознакомиться с инструкциями о действиях в кризисных ситуациях», — призвала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В 2023 году Таллиннский департамент муниципальной полиции провел кампанию, целью которой было побудить квартирные товарищества оценить свою готовность к кризисным ситуациям. Тогда к инициативе присоединилось лишь 10% товариществ, то есть около 600 домов в Таллинне, хотя именно жители многоквартирных домов наиболее уязвимы в условиях кризисов.

Чтобы лучше подготовиться к кризисной ситуации, районная управа рекомендует квартирным  товариществам проверять, какими ресурсами оно располагает, изучить . потребности и возможные уязвимыми аспекты товарищества, обдумать пути решения возникших проблем и  связаться с Таллиннским департаментом муниципальной полиции, чтобы попросить совета. Жителям района управа советует обдумать, как возможное отключение электричества может отразиться на   повседневном быте, проверить домашние запасы (в любой ситуации важно иметь как минимум недельный резерв продуктов, воды и необходимых вещей, позволяющих обеспечить автономность вашей семьи), а также уделить внимание жизненно важным  запасам воды, лекарств и других необходимых ресурсов.

«Подготовка к кризисам – ответственность каждого из нас. Чем мы осведомленнее и лучше подготовлены, тем в большей безопасности будет чувствовать себя наше общество и тем спокойнее будем мы сами», – добавила Юрченко.

Управа района Ласнамяэ также обращает внимание на то, что в последнее время активизировались телефонные мошенники, которые используют подготовку Эстонии к синхронизации электросети с частотой континентальной Европой, чтобы выманивать деньги у доверчивых людей. Поэтому важно не терять бдительности и ориентироваться исключительно на официальные источники информации, такие как официальный сайт Elering или сайт управления кризисными ситуациями Таллиннского департамента муниципальной полиции.

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