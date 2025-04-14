«Не станем ли мы ахиллесовой пятой?» Будут ли в Латвии строить бункеры вдоль границы?

"Вопрос - что это за бункеры? Если они для укрепления обороноспособности, то способы, как мы обороняем, есть очень разные. Здесь я сильно полагаюсь на латвийские вооруженные силы. Во всяком случае, во всех дискуссиях, где мы присутствовали, как в закрытых, так и в открытых, я могу сказать, что у нас есть очень большое основание им доверять", - признал депутат. Латвийские вооруженные силы "знают, что делают", добавил он.

Нужны ли нам бункеры, как в Эстонии? "Я знаю только то, что вооруженные силы сотрудничают не только между странами Балтии, но и с Польшей, и со Скандинавией, и эти линии обороны согласуются, как правильно и что делать. Там нет такого, каждый что-то отдельно думает, планирует и делает", - ответил Скрастиньш на этот вопрос.