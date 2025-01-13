Не бралюкас ты мне! В Литве министры поспорили о близости белорусского и литовского народов

«В сегодняшнем контексте это звучит довольно странно, поскольку сам режим Лукашенко на самом деле враждебен Литве», - сказал премьер-министр журналистам в Сейме.

«Однако, если взглянуть на историю многих десятилетий, откуда Литва получили дополнительную иммиграцию, как эти диаспоры приживались в Литве, то на самом деле это Украина, Беларусь, и это не должно вызывать особого удивления», — добавил он.

Так Палуцкас отреагировал на высказывания Кондратовича в русскоязычной телепрограмме «Настоящее время» (Current Time). Этот канал основан американскими СМИ — Радио Свободная Европа/Радио Свобода и Голосом Америки.

На вопрос, что он думает о призывах ограничить экономическую миграцию из Белоруссии, министр в интервью ответил: "Я могу только подтвердить, что культурно самая близкая страна для Литвы - это, конечно же, Беларусь. Общая история, общая культура, общий Статут".

"И родственные связи с Беларусью очень большие, потому что много граждан Литвы имеют родственников в Беларуси, так уже исторически сложилось. История многовековая такая, что иначе не могло быть", - сказал Кондратович.

И все же он сказал, что «ситуация такая, какая она есть», и подчеркнул, что хотел бы подтвердить: сомнения институтов, ответственных за управление угрозами стабильности государства, свидетельствуют о том, что иммиграция из Белоруссии требует дополнительного внимания.

Палуцкас также говорил, что иммиграцию в Литву необходимо регулировать — в стране уже проживает 220 тыс. человек, прибывших из-за рубежа, или 8% всего населения государства.

«Это действительно может стать проблемой, поэтому нам нужно отнестись к этим вещам серьезно, оценить и геополитическую ситуацию. Однако комментарий министра имеет более широкий контекст», — сказал премьер.

Иммиграция в Литву из Белоруссии существенно возросла с 2020 года, когда после победы на выборах Лукашенко начал кампанию подавления оппозиции. По последним данным, в настоящее время действующий вид на жительство в Литве есть почти у 58 тыс. граждан Белоруссии.