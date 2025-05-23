Население Латвии стареет — где брать деньги на социальный уход?

Сейчас по поручению Министерства благосостояния проводится оценка моделей долгосрочного финансирования социального ухода, предлагающая четыре модели с разными источниками финансирования.

Авторы исследования склоняются к тому, чтобы поддержать введение социального страхования для всех трудоспособных людей, чтобы направить эти средства на пансионаты и уход по месту жительства, включая дневные центры, групповые дома и учреждения временного ухода.

В настоящее время Латвия выделяет на социальный уход 0,5% ВВП, а к 2070 году планирует поднять эту планку до 0,8%. Между тем в странах ЕС ситуация иная, например, в Нидерландах на эти цели выделяется 3,8%, в Швеции - 3,2%, а еще меньше, чем в Латвии - в Эстонии (0,4%), Румынии (0,3%), Кипре (0,2%) и Греции (0,1%), отметила на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам один из авторов исследования Алина Дуделе.

Население сокращается, общество стареет, и поскольку число пожилых людей увеличивается, а число детей уменьшается, необходимо искать более устойчивые модели ухода. Статистика населения говорит сама за себя - с 2018 по 2023 год численность населения Латвии сократилась в общей сложности на 2,7%, причем потери наблюдаются во всех регионах, кроме Рижского, а доля пожилых людей колеблется от 20 до 23%.

Во всех регионах насчитывается около половины процента детей с ограниченными возможностями, а также от 7 до 19 процентов взрослых с ограниченными возможностями.

Хотя во всех регионах есть как домашний, так и институциональный уход, уровень услуг на 1000 жителей существенно различается: в Земгале он составляет 22,72%, в Латгале - 13,4%.

В расходах местных самоуправлений на длительный уход приходится основная часть общего финансирования социальной сферы - 79%. При этом объем расходов растет: стоимость одной единицы услуги выросла с 1166,26 евро в 2018 году до 2354,51 евро в 2023 году, то есть в два раза.

В Риге она на 10-20% дороже, чем в остальной Латвии.

Рост расходов был покрыт за счет государства (69%), самоуправлений (164%), родственников (85%), клиентов (256%) и других источников (19%).

Существенным недостатком также является отсутствие единого стандарта качества по всей стране, например, не установлено фиксированное количество сиделок на одного человека, что создает неравенство в зависимости от бюджетных возможностей самоуправлений, сказала Алина Дуделе.

(Diena)