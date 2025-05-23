Телефон быстро разряжается? Виноваты могут быть эти два приложения

Ежедневно мы используем множество различных приложений, которые часто остаются открытыми, и они незаметно разряжают аккумулятор. Это может произойти даже в том случае, если вы почти не используете телефон.

В настройках телефона можно увидеть, какие приложения потребляют больше всего энергии, и выбрать, чтобы они не обновлялись автоматически, но и это не всегда помогает.

Эксперт в области технологий обнаружил два приложения, которые ускоряют разрядку аккумулятора телефонов, особенно iPhone, и это не такие популярные приложения, как Facebook или Instagram.

Зисан Ариф, основатель и исполнительный директор программной компании Whizpool, обнаружил, что удаление двух приложений может помочь.

Первое из них, по словам эксперта, — популярное фитнес-приложение Fitbit.

Ариф добавил: «Приложение отлично подходит для отслеживания физической активности и сна, но оно также значительно расходует заряд аккумулятора телефона».

Если у вас новый iPhone, удаление этого приложения сэкономит часы работы аккумулятора.

Рекомендуется также удалить с телефона приложение Snapchat, если оно у вас есть — это приложение тоже быстро разряжает аккумулятор телефона.

Когда-то чрезвычайно популярное, это приложение теряет свою популярность, хотя и сохраняет свою актуальность в определенных возрастных группах. Однако, если вы хотите как можно дольше сохранить заряд аккумулятора телефона, лучше не использовать Snapchat и удалить это приложение, советует эксперт.