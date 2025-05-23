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Телефон быстро разряжается? Виноваты могут быть эти два приложения

Редакция PRESS 23 мая, 2025 18:05

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Технологические эксперты призывают удалить с телефона два приложения, которые многие люди используют довольно часто — оказывается, они гораздо быстрее разряжают ваш телефон, пишет «mirror.co.uk».

Ежедневно мы используем множество различных приложений, которые часто остаются открытыми, и они незаметно разряжают аккумулятор. Это может произойти даже в том случае, если вы почти не используете телефон.

В настройках телефона можно увидеть, какие приложения потребляют больше всего энергии, и выбрать, чтобы они не обновлялись автоматически, но и это не всегда помогает.

Эксперт в области технологий обнаружил два приложения, которые ускоряют разрядку аккумулятора телефонов, особенно iPhone, и это не такие популярные приложения, как Facebook или Instagram.
Зисан Ариф, основатель и исполнительный директор программной компании Whizpool, обнаружил, что удаление двух приложений может помочь.

Первое из них, по словам эксперта, — популярное фитнес-приложение Fitbit.

Ариф добавил: «Приложение отлично подходит для отслеживания физической активности и сна, но оно также значительно расходует заряд аккумулятора телефона».

Если у вас новый iPhone, удаление этого приложения сэкономит часы работы аккумулятора.

Рекомендуется также удалить с телефона приложение Snapchat, если оно у вас есть — это приложение тоже быстро разряжает аккумулятор телефона.

Когда-то чрезвычайно популярное, это приложение теряет свою популярность, хотя и сохраняет свою актуальность в определенных возрастных группах. Однако, если вы хотите как можно дольше сохранить заряд аккумулятора телефона, лучше не использовать Snapchat и удалить это приложение, советует эксперт.

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