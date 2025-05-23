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В Латвии очень много людей, живущих только на пенсию по инвалидности

Редакция PRESS 23 мая, 2025 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно последним данным, в ЕС в 2023 году 45,1% людей в возрасте от 50 до 74 лет получали пенсию.
В этой возрастной группе 39,7% получали пенсию по старости, 4,6% — пенсию по инвалидности или другие регулярные выплаты, связанные с инвалидностью, а 0,8% — оба типа пенсий.

В возрастной категории от 50 до 59 лет преобладают пенсии по инвалидности, однако с возрастом ситуация меняется. В группе 70–74 года большинство уже получают пенсию по старости: 97,2% мужчин и 89,5% женщин.

Среди стран ЕС наибольшая доля пенсионеров в возрасте 50–74 лет зафиксирована в Польше (56,2%), Эстонии и Словакии (по 54,7%). Самые низкие показатели — в Испании (30,7%), Греции (34,1%) и Италии (35,4%). Латвия где-то посередке - у нас 50% пенсионеров в вышеуказанной возрастной группе.

Наибольшая доля пенсионеров, получающих исключительно пенсии по инвалидности или другие регулярные выплаты по инвалидности, наблюдалась в Эстонии (11,5%), Дании (10,1%) и Литве (9,1%). В Латвии - чуть меньше, чем в Литве, и наша страна по этому показателю на четвертом месте в Евросоюзе. Самые низкие показатели — на Кипре (1,9%), Мальте (2,2%) и в Греции (2,5%).

Всего в Латвии на пенсию по инвалидности живет 51 тысяча человек. А на пенсию по старости - 247 тысяч. 

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