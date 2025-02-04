Начинаются тестовые рейсы на железнодорожной линии Тарту-Рига

Поезд "Stadler Flirt" из двух вагонов будет выполнять тестовые рейсы между Валгой и Ригой до четверга. Помощь предприятию "Elron" в тестовых заездах оказывает латвийский оператор пассажирских поездов "Pasažieru vilciens". Ожидается, что первый поезд прибудет на Рижский центральный вокзал во вторник около 18 часов.

Тестовые рейсы необходимы для сертификации поездов "Stadler Flirt" на латвийских железных дорогах с целью запуска прямого сообщения между Тарту и Ригой.

По словам члена правления "Elron" Мярта Эренпрейса, в ходе тестовых рейсов будут проверены системы мониторинга и безопасности, а также радиосвязи латвийской инфраструктуры. Разрешение на тестовые рейсы действительно до июня, чтобы при необходимости можно было провести дополнительные тесты.