Начинается перерасчёт пенсий: кому и сколько — по новому?

Основная перемена этого года в пенсионной сфере - возраст выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и женщин. Он остановился после 12-летнего переходного периода, начавшегося с 62 лет. Сохранилось право выхода на преждевременную пенсию на 2 года раньше установленного законом срока - соответственно в 63 года, но при условии наличия 30-летнего стажа.

Кстати, и страховой стаж увеличился с 15 до 20 лет. Не будет стажа - не будет и пенсии, даже минимальной. Назначат 65-летнему жителю государственное пособие социального обеспечения...

Повышение не облагаемого налогом минимума для пенсий, с одной стороны, порадовало пенсионеров: теперь пенсии размером до 1 000 евро можно получать целиком, без налоговых вычетов. Но перемены встревожили работающих сениоров, которым разрешили половину необлагаемого минимума – 500 евро - перенести на зарплату. Чем аукнется нововведение в следующем году, когда Служба госдоходов (VID) посчитает поученные за год суммы и уплаченные с них доходы?

А как влияет на размер пенсии тот факт, что сениор продолжает трудиться и после выхода на заслуженный отдых? Для работающих пенсионеров тоже подготовлены важные изменения...

Кому пересчитают?

Как сообщают в Государственном агентстве социального страхования (VSAA), пенсионер, который продолжает работать и платит взносы государственного социального страхования, может не чаще чем раз в 12 месяцев просить перерасчет пенсии, обратившись в VSAA с соответствующим заявлением. Но далеко не все пользуются этим правом: кто-то не в курсе, другие не в ладах с электронной перепиской с учреждениями, третьи ждут, пока накопится сумма побольше и прибавка к пенсии будет более существенной.

Как бы там ни было, в обществе подняли вопрос об автоматическом перерасчете пенсий работающим пенсионерам - чтобы пожилые люди не сталкивались каждый год с необходимостью отправлять электронные заявления или ездить в отделения VSAA. Инициатива на портале Mana balss быстро набрала нужное количество голосов и была передана в Сейм для рассмотрения.

В итоге внесены соответствующие изменения в закон «О государственных пенсиях», согласно которым с 1 апреля 2026 года VSAA будет автоматически пересчитывать пенсии на основании взносов соцстрахования работающего пенсионера, внесенных в течение предыдущих 12 месяцев.

Автоматический перерасчет пенсий будет применяться к пенсиям тех, кто продолжил трудовую деятельность после назначения пенсии или предыдущего перерасчета.

Это - получатели пенсий:

* по старости,

* по инвалидности 1-й и 2-й групп,

* за выслугу лет (за исключением пенсий за выслугу лет от учреждений)

– при условии, что с момента назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло не менее 12 месяцев и в течение этого периода взносы на социальное страхование выплачивались как минимум один месяц...

Меняем дату

Обязательно ли придерживаться назначенной государством даты?

Работающие получатели пенсий могут выбрать другой расчетный месяц, до 31 января 2026 года подав в VSAA заявление об изменении месяца автоматического перерасчета пенсии. В этом случае после 1 апреля 2026-го и в последующие годы государственная пенсия будет автоматически пересчитываться с первого числа месяца, выбранного пенсионером.

Есть разные ситуации, которые могут повлиять на выбор пенсионером даты перерасчета пенсии.

1 Например, человек хочет, чтобы его пенсия была пересчитана ко дню рождения, так как это может повлиять на размер пенсии после перерасчета. Зависимость размера пенсии от количества полных лет, прожитых человеком, в пенсионной формуле определяется значением G.

2 Если на 1 апреля 2026 года с момента последнего перерасчета пенсии еще не пройдет 12 месяцев.

Допустим, 16 июня 2025 года человек подает заявление с просьбой о перерасчете пенсии с 1 июля 2025-го. VSAA произведет перерасчет пенсии с этой даты. Но, учитывая, что на 1 апреля 2026 года с момента предыдущего перерасчета не прошло 12 месяцев, VSAA не будет производить автоматический перерасчет. В подобных случаях автоматический перерасчет произойдет только 1 апреля 2027 года.

(!) Если же человек хочет, чтобы VSAA автоматически пересчитывала его пенсию с 1 июля в последующие годы, он должен подать заявление в госагентство до 31 января 2026 года, указав выбранный месяц перерасчета пенсии...

Заявление. Есть изменения

Как подать заявление о выбранном месяце автоматического перерасчета пенсии? Это можно сделать:

- в электронном виде, подписав заявление защищенной электронной подписью и отправив его или на адрес электронной почты VSAA: pasts@vsaa.gov.lv, или на адрес электронной почты любого отделения агентства;

- передать лично в любом центре обслуживания клиентов VSAA;

- отправить почтой в любое отделения VSАA.

ВНИМАНИЕ! Для указания месяца автоматического перерасчета пенсии после 1 апреля 2026 года нельзя воспользоваться действующим в настоящее время электронным заявлением Vecuma pensijas pArr?KinASanai («О перерасчете пенсии по старости»).

Теперь следует воспользоваться новым бланком - Iesniegums par automAtiskA pensijas pArrEKina datuma maiNu («Заявление об изменении даты автоматического перерасчета пенсии!)...

С учЕтом социальных взносов

При автоматическом перерасчете пенсий VSAA будет учитывать информацию, полученную от VID, о взносах лица на социальное страхование на момент перерасчета.

1 Получатель пенсии по старости, зарегистрированный в VID как самозанятое лицо и ежеквартально платящий взносы социального страхования, автоматически получит перерасчет пенсии с 1 апреля 2026 года.

Однако на момент перерасчета в VID еще не будет информации о взносах за предыдущий квартал — январь, февраль и март 2026 года. Поэтому перерасчет будет произведен на основе данных, имеющихся на тот момент.

2 Для получателей пенсий по инвалидности перерасчет пенсии, произведенный при изменении группы инвалидности, не учитывается.

К примеру, с 18 сентября 2021 года жителю назначена пенсия по инвалидности 3-й группы. После назначения пенсии были произведены выплаты страховых взносов. Допустим, 10 января 2026 года в связи с изменением группы инвалидности с 3-й на 2-ю произведен перерасчет пенсии с учетом взносов социального страхования за период с сентября 2021 года по декабрь 2025 года. В таком случае с 1 апреля 2026 года VSAA также будет производить автоматический перерасчет пенсии жителю с инвалидностью 2-й группы с учетом страховых взносов за период с января по март 2026 года...

А в этом году?

В этом году и до 31 марта следующего, 2026-го сохранится действующий порядок перерасчета пенсий, который VSAA осуществляет на основании поступившего заявления не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего перерасчета.

Значит, если в этом году работающий пенсионер запросит перерасчет пенсии и далее не напишет заявление о выбранной дате перерасчета, то на автоматический перерасчет он сможет рассчитывать только с 1 апреля 2027 года.

...Автоматический перерасчет – это своего рода индексирование пенсий работающим пенсионерам пропорционально внесенным взносам социального страхования. Пересчитали пенсионеру государственную пенсию в апреле, а потом в октябре ее индексируют уже в повышенном размере. Так что работать пенсионеру удобно, если, конечно, силы есть на это и работа подходящая...

вопрос читателя

Пенсия самозанятому лицу

"Ранее был работником микропредприятия, теперь - самозанятое лицо. Через год на пенсию. Будет ли мне начислена государственная пенсия и будет ли она пересчитываться каждый год, если я продолжу на пенсии работать как самозанятое лицо?"

Самозанятый человек, если он платит взносы социального страхования, получает те же виды соцстрахования, что и работники по найму, в том числе ему начисляется государственная пенсия, - сообщает Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Следовательно, если лицу, производящему взносы на пенсионное страхование, была назначена пенсия по старости, то он имеет право потребовать перерасчета пенсии, подав соответствующее заявление в отдел VSAA...

Вера СТЕПНОВА