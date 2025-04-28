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На свободу вышел пророссийский блогер Дмитрий Матаев (1)

Редакция PRESS 28 апреля, 2025 15:34

ЧП и криминал 1 комментариев

TikTok

Блогер Дмитрий Матаев, признанный виновным в оправдании военных преступлений России судом первой инстанции, уже отбыл тюремный срок и освобожден из-под стражи до рассмотрения дела во второй инстанции.

Суд первой инстанции приговорил Матаева к одному году лишения свободы. В срок было засчитано время, проведенное им в тюрьме во время следствия.

Судья Рижского окружного суда Карина Казарова сообщила, что осужденный уже отбыл годичный срок заключения, назначенный ему судом первой инстанции, поэтому больше нет оснований держать его под стражей.

Рижский городской суд приговорил Матаева к одному году лишения свободы. На приговор была подана апелляция прокурора, и теперь дело будет рассматриваться в Рижском окружном суде, но только 25 марта 2026 года.

Из обвинительного заключения следует, что с 5 октября 2023 года по 18 марта 2024 года обвиняемый опубликовал на "TikTok" восемь видеозаписей на русском языке, прославляющих и оправдывающих преступления против мира и военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, а также ролики, направленные на разжигание национальной и этнической вражды и ненависти к латышам.

Например, обвиняемый осуждал государственные органы Латвии за размещение антивоенного плаката на фасаде Музея истории медицины напротив посольства России в Риге.

В видео он выразил мнение, что таким образом латвийские власти унизили всех российских граждан, русских, живущих в разных странах мира, и российского лидера Владимира Путина, говорится в обвинительном заключении.

В другом видео он выразил свое отвращение к проукраинским инсталляциям, назвав украинский флаг "сине-желтой плесенью", а проукраинские инсталляции, установленные гражданами - "мусором", "помойкой", "свалкой", говорится в обвинительном заключении.

Уголовное дело в отношении Матаева было возбуждено Службой государственной безопасности 26 марта 2024 года.

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