На очередные «школьные реформы» кончились деньги

На заседании Латвийской ассоциации крупных городов в среду министр заявил, что ситуация в бюджете "совсем не проста". Он скептически оценил возможность найти в бюджете будущего года 106 млн евро на внедрение новой модели.

По расчетам Министерства образования и науки (МОН), введение модели только в 1-4-х классах в этом году обошлось бы государству дополнительно в 11,95 млн евро.

Министр образования и науки Анда Чакша ранее пообещала внести ясность об источнике финансирования новой модели до начала марта.

Правительство ранее постановило, что только после того, как будет достигнута концептуальная договоренность об источниках финансирования, можно будет утвердить нормативное регулирование новой модели финансирования. Это позволило бы МОН ввести реформу с 1 сентября.

Предполагается, что новая модель потребует от государства дополнительно 35,5 млн евро, однако необходимое финансирование в бюджете МОН в этом году предусмотрено не было. В 2026 году на реализацию модели дополнительно понадобится 106 млн евро.

Ясности по поводу источников финансирования Чакша хочет добиться самое позднее к началу марта, так как "1 сентября в контексте МОН - это уже завтра". Это станет четким сигналом и для самоуправлений, которые должны будут найти в своих бюджетах софинансирование, отметила министр.

По словам Чакши, в бюджете МОН нет денег, которые можно было бы направить на реализацию модели "Программа в школе", потому что пришлось бы закрывать другие программы.

Параллельно МОН уже разработало проект нормативных актов для новой модели.

Министр образования выразила уверенность, что приступать к реализации реформы следует с 1 сентября. Она надеется, что благодаря реформе будет устранено неравенство по отношению к учителям, так как рост зарплат в рамках модели "Деньги следуют за учеником" зависит от количества детей в муниципалитетах.

Новая модель предусматривает, что государственное финансирование на целевые дотации педагогам в полном объеме получат те самоуправления, которые уже оптимизировали свою сеть школ в соответствии с критериями МОН о количестве учащихся.

Если образовательное учреждение не выполнит количественные критерии с учетом допустимых отступлений и не попадет в категорию исключений, за реализацию образовательных программ в 1-9-х классах финансирование из госбюджета будет выделено пропорционально фактическому количеству учеников по сравнению с оптимальным в этой группе классов, а остальную часть финансирования должно будет выделить самоуправление.

В свою очередь, на реализацию программ в 10-12-х классах госфинансирование будет выделяться только тем школам, которые соответствуют установленным критериям оптимального количества учеников с учетом допустимых отступлений. Если образовательное учреждение не выполнит количественные критерии, недостающее финансирование самоуправлению придется найти в своем бюджете.