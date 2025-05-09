Латвия пережила рекордно холодную ночь: днем заметно потеплеет

Местами ожидаются кратковременные осадки. Ветер будет слабым, дуть преимущественно с запада и севера.

Температура воздуха поднимется до +8..+11 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков, слабый северный ветер. Воздух прогреется до +9..+10 градусов.

Погода определяется областью высокого давления. Атмосферное давление 1016-1020 гектопаскалей на уровне моря.

...На рассвете в пятницу температура в Латвии была ниже пяти градусов по Цельсию. По данным метеостанций, в столице зафиксирована самая высокая и одна из самых низких температур воздуха.

В аэропорту «Рига» мороз достигал четырех градусов, а самая низкая температура воздуха в наблюдательной сети Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) составила -4,8 градуса в Даугавпилсе. На обеих станциях наблюдения побит холодный рекорд, установленный 9 мая.

Минимальный температурный рекорд был побит также в Скривери, где воздух остыл до -2,2 градуса. Национальный рекорд холода на 9 мая составил -6,5 градуса в 1999 году в Зосени.

На большей части территории страны утро солнечное, дует слабый ветер, качество воздуха остается хорошим.

Самая высокая температура воздуха в Европе 8 мая составила +33..+34 градуса в Греции и на Кипре. Самая низкая температура в пятницу вечером составила -8 градусов в горах Центральной Европы.