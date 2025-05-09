Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Латвия пережила рекордно холодную ночь: днем заметно потеплеет

© LETA 9 мая, 2025 11:17

Новости Латвии 0 комментариев

Фото press.lv

В пятницу в Латвии будет светить солнце, днем возможна облачность, на побережье Рижского залива сохранится более солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Местами ожидаются кратковременные осадки. Ветер будет слабым, дуть преимущественно с запада и севера.

Температура воздуха поднимется до +8..+11 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков, слабый северный ветер. Воздух прогреется до +9..+10 градусов.

Погода определяется областью высокого давления. Атмосферное давление 1016-1020 гектопаскалей на уровне моря.

...На рассвете в пятницу температура в Латвии была ниже пяти градусов по Цельсию. По данным метеостанций, в столице зафиксирована самая высокая и одна из самых низких температур воздуха.

В аэропорту «Рига» мороз достигал четырех градусов, а самая низкая температура воздуха в наблюдательной сети Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) составила -4,8 градуса в Даугавпилсе. На обеих станциях наблюдения побит холодный рекорд, установленный 9 мая.

Минимальный температурный рекорд был побит также в Скривери, где воздух остыл до -2,2 градуса. Национальный рекорд холода на 9 мая составил -6,5 градуса в 1999 году в Зосени.

На большей части территории страны утро солнечное, дует слабый ветер, качество воздуха остается хорошим.

Самая высокая температура воздуха в Европе 8 мая составила +33..+34 градуса в Греции и на Кипре. Самая низкая температура в пятницу вечером составила -8 градусов в горах Центральной Европы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 32 реакций
Комментарии (0) 32 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес 0 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 0 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать