В ходе чаепития в Кремле стороны обменялись мнениями по войне с Украиной. По словам председателя КНР, необходимо «принимать во внимание законные озабоченности всех стран в области безопасности и устранить коренные причины кризиса в Украине», сообщает «Синьхуа».

Си Цзиньпин отметил, что Китай приветствует все усилия по достижению мира и надеется, что он будет достигнут «через диалог справедливого, долгосрочного и юридически обязывающего мирного соглашения, приемлемого для всех заинтересованных сторон».

Путин в ответ заявил о готовности России начать мирные переговоры без предварительных условий и выразил надежду, что справедливое мирное соглашение будет достигнуто.

Фото: МИД Китая