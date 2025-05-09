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Банкам запрещается использовать русский язык в цифровом общении с клиентами (4)

© Delfi 9 мая, 2025 16:06

Новости Латвии 4 комментариев

Банки не смогут использовать русский язык в цифровом общении с клиентами, предусматривают поправки к Закону "О кредитных учреждениях", поддержанные в четверг, 8 мая, Сеймом во втором чтении. Устное общение на русском языке ограничено не будет, сообщает rus.delfi.lv.

Изменения в законе предусматривают, что кредитное учреждение должно обеспечивать, чтобы все документы, предназначенные для предоставления финансовых услуг клиентам в Латвии, цифровые интерфейсы, включая возможность выбора языка в таких технических решениях, как мобильное приложение, веб-сайт, колл-центр или очная инфраструктура обслуживания, были на латышском языке.

В то же время изменения в законе предусматривают, что дополнительным используемым языком может быть официальный язык государства-члена или страны-кандидата на вступление в Европейский союз.
Чтобы подготовиться к переходу на новое регулирование, кредитным учреждениям потребуется время на адаптацию, поэтому требования об общении на государственном языке должны вступить в силу 30 сентября 2026 года.

Инициатором изменений в закон выступила парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална, которая баллотируется в Рижскую думу от партии "Новое Единство". Паэглькална ссылается на Сатверсме, в которой закреплено, что государственный язык Латвии - латышский.

Исключение в использовании государственного языка будет применяться, если клиент кредитного учреждения или его представитель является иностранцем. В таких случаях общение может происходить на официальном языке страны-члена или страны-кандидата Европейского союза. Такое решение принято с учетом роли Латвии как проводника европейских ценностей, закреплённой во вступлении к Сатверсме.

Для обеспечения соблюдения требования о коммуникации на латышском языке, Центр государственного языка сможет применять административную ответственность в соответствии с Законом об административных наказаниях в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

Чтобы изменения вступили в силу, Сейм еще должен утвердить их в окончательном чтении.

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