На концерт песен Паулса записались 12 тысяч певцов

Ригу на концерте представят 88 хоров с 3417 певцами, Видземе - 118 хоров с 3969 певцами, Курземе - 68 хоров с 2039 певцами, Земгале - 27 хоров с 759 певцами, Латгале - 22 хора с 686 певцами, Селию - пять хоров с 176 певцами. Диаспору, в свою очередь, представят 24 хора с 821 певцом.

Концерт «Моей родине» — посвящение творчеству Паулса — состоится 11 июля 2026 года в «Sidraba Birzī» в Межапарке, собрав певцов из Латвии и латышской диаспоры, популярных солистов и музыкантов.

В концертной программе прозвучат песни Паулса, особое внимание будет уделено хоровому репертуару маэстро.

На концерте также прозвучат новые произведения латвийских композиторов, созданные специально для этого события. После концерта участники и зрители смогут насладиться совместным пением и исполнением избранных песен маэстро.

Художественный руководитель концерта – композитор Янис Кирсис, режиссер – Дита Луриня, главный дирижер – Мартиньш Клишанс. Руководить хором будут ведущие латвийские дирижеры.