Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Мясо, рыба, птица, яйца. Какие продукты обречены на подорожание в ближайшее время? (2)

Редакция PRESS 9 апреля, 2025 16:00

Новости Латвии 2 комментариев

Судя по всему, в скором времени нас ждет очередной рост цен на продукты питания. Существенно подорожают мясо, яйца, селедка, кондитерские изделия, а также бытовая химия и гигиенические товары.

Торговые сети готовят покупателей к очередному росту цен на прилавках, пишет портал Grani.lv. Причина – требования поставщиков поднять закупочные цены, а также мировые тенденции, которые затронут не только Литву, но и все страны Балтии и ЕС. А это означает, что от повышения цен нам также не отвертеться.

Что касается перечня товаров, цены на которые в скором времени взлетят, то он достаточно широк. Во-первых, подорожает говядина и изделия из нее. Причем весьма существенно. По словам экспертов, свежая говядина (цены на которую уже сейчас кусаются) вырастет в цене как минимум на 30%. Удорожание затронет все страны Евросоюза, что связано с заболеваниями крупного рогатого скота и перераспределением импорта и экспорта на глобальном рынке.

К слову, импортная свинина в ближайшие месяцы тоже заметно вырастет в цене. Совсем недавно президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич озвучил, на сколько именно: 20%. «В отличие от цен на местное мясо», - сказал Данусевич, что, честно говоря, вызывает сомнения.

Из-за ужесточения квот коммерческой ловли подорожает рыба. Причем уже не дорогая, а дешевая. Если до недавнего времени цены росли на лосось, треску и скумбрию, то теперь в цене увеличится уже и селедка. Как ожидается, и соленая, и маринованная сельдь будут стоить дороже на 12%.

По объективным причинам (эпидемия птичьего гриппа) вырастет и стоимость яиц, которые уже сейчас «золотые» и вызывают стойкие ассоциации со сказкой о Курочке Рябе. Повышение цен составит около 25%. А уже из-за удорожания яиц автоматически вырастет в цене вся продукция, их содержащая: печенья, майонез, салаты, кондитерские изделия и прочее. Правда, не столь значительно. По прогнозам специалистов, всего на 10-15 %.

Как ожидается, ощутимо подорожает также бытовая химия и гигиенические товары, за которыми уже сейчас многие жители стран Балтии ездят в Польшу, чтобы хоть немного сэкономить. Некоторая продукция станет на 20% дороже. Причин несколько. Это и сокращение на рынке предложения пальмового масла, использующегося при производстве мыла и моющих средств, а также новые требования ЕС к использованию пластика, что вызывает рост расходов производителей, которые не хотят нести убытки и закладывают затраты в стоимость конечной продукции.

Так что – готовьтесь к очередному испытанию на выживаемость в условиях стремительно набирающего обороты экономического кризиса, который вытащит из наших кошельков последнее. Ведь уже сейчас, согласно статистике, 40% жителей Латвии из-за инфляции вынуждены экономить на покупке еды и отовариваются, лишь дождавшись скидок. И что-то подсказывает, что с такими тенденциями эта цифра сильно подрастет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 149 реакций
Комментарии (2) 149 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (2)

Важно 20:50

Важно 2 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (2)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 2 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (2)

Важно 20:40

Важно 2 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (2)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 2 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (2)

Важно 20:18

Важно 2 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (2)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 2 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (2)

Важно 20:09

Важно 2 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать