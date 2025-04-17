У электропоезда тоже праздник: на Пасху следите за расписанием — будут изменения

Кроме того, на более протяжённых направлениях — например, до Даугавпилса, Зилупе, Резекне, Краславы, Лиепаи и Валмиеры — вместо стандартных трёхвагонных составов в предпраздничные и праздничные дни будут курсировать шестивагонные поезда.

С 18 апреля поезда маршрутов № 842 Рига (16:15) – Сигулда (17:11) и № 841 Сигулда (15:59) – Рига (17:06) будут курсировать ежедневно (ранее — только по будням).

18 и 21 апреля все электропоезда будут ходить по праздничному расписанию.

Все актуальные изменения доступны в электронном расписании на сайте 1188.lv.