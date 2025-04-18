"Для нас большая честь входить в число самых замечательных европейских городов и музеев, которые вдохновляют путешественников и любителей культуры со всего мира. Спасибо всем нашим посетителям, сторонникам и любителям автомобильных историй — это наше общее достижение!", - написали на своей странице в Facebook представители музея.

"Это важный момент не только для музея, но и для всех наших посетителей, сторонников и любителей истории автомобиля — это наша общая заслуга", — говорит руководитель Рижского мотормузея Агрис Шмитс.