Мы пытаемся вернуть эти деньги: при переходе от RNP к другой компании жильцам выставили счет на огромный долг

«В прошлом году, 1 февраля, мы сменили обслуживающую компанию Rīgas namu pārvaldnieks на другую. До этого RNP ни разу не сообщал нам о каких-либо долгах. А через два месяца открылась ситуация, что у нас есть долговые обязательства примерно на 11 000 евро, которые нам никогда раньше не показывали. Но этим все не закончилось, потому что при переходе в новую обслуживающую компанию с нас эти деньги удержали из накопительного фонда. Мы всё еще боремся, чтобы вернуть эти деньги!», - рассказал рижанин.

Ситуацию в эфире программы прокомментировал заместитель председателя правления Латвийской ассоциации управляющих и администраторов жилья (LNPAA) Эрвин Страупе.

«Все проклинают RNP..., - Страупе начал свой комментарий с глубокого вздоха. - При этом они самые крупные, у них больше всего клиентов и, соответственно, больше жалоб. Если говорить о том, о чем сказал господин, то надо смотреть, какие именно документы о переходе были переданы между двумя управляющими компаниями? Что передала RNP? Там должно быть видно, какие это долги. Я не очень понял, это долги владельцев квартир или долги за какие-то проведенные ремонтные работы? Так бывает, когда дом заканчивает год с минусом [на балансе]», — прокомментировал Страупе ситуацию, которая возникла в многоквартирном доме на улице Дзелзавас после смены управляющего.

Представитель LNPAA заявил, что в последнее время ассоциация забирает у RNP много домов, и в них нередко складывается специфическая ситуация. «Они дают отчет каждый год. Отчет дают каждый год, но когда дом передается и делаются перерасчеты, то в итоге за три года они имеют право взимать все расходы, которые они не покрыли. Не только они [RNP], но и любой управляющий. И в этот момент появляются какие-то расходы, которые вычитаются из платежа из накопленных средств на ремонт. Если это другие виды расходов, а не средства на ремонт, то эта сумма выставляется отдельным счетом. Вот так это происходит», — объясняет Страупе.

Однако Страупе отметил, что ненормальной является ситуация, когда жильцы многоквартирного дома на улице Дзелзавас не были проинформированы о долгах, которые обнаружились только после смены управляющего домом.

«Это ненормально, особенно при таких суммах, потому что обычно эти цифры намного меньше. Но мне сложно сказать, потому что я не знаю размера дома и характера этих долгов», — признал Страупе, комментируя жалобу зрителя TV24 на RNP и долги.