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Может ли пропасть электронный рецепт? — Легко! (1)

Редакция PRESS 9 апреля, 2025 09:45

Новости Латвии 1 комментариев

в Минздрав планирует ограничить оборот бумажных рецептов, полностью переведя систему в электронный формат. Но никто не говорит о том, что система э-здоровья до сих пор работает с перебоями. Журналист Grani.lv на прошлой неделе столкнулась с этим лично.

«В прошлый понедельник, 31 марта, за пять дней до того, как у мамы должны были закончиться рецептурные лекарства от давления, я позвонила семейному врачу. Ассистент доктора сказала, что выпишет таблетки. Звонок был сделан утром, но, когда отстояла очередь в аптеке «Mēness», около 12:00, фармацевт удивила меня сообщением о том, что никаких лекарств в системе э-здоровья на имя моей матери нет. Подумала, может быть, рецепты выписываются в течение дня. Так как таблетки от давления у мамы ещё были, второй раз в эту же аптеку я заглянула в среду — и опять ничего. Ещё раз позвонила семейному, где снова проверили систему и поклялись, что таблетки выписаны.

 

В следующий раз в аптеку я пошла только в пятницу после полудня. И там меня огорошили тем же сообщением: «Никаких рецептов нет». Семейный врач уже не работала. Таблетки закончились. Если пропустить их приём, то дело может дойти до вызова «скорой». Так уже было. Что же делать в такой ситуации?

Позвонила по консультативному телефону дежурных семейных врачей, где сказали, что рецепты не выписывают. В Даугавпилсе дежурный врач по выходным принимает только в приёмном отделении больницы. С учётом гуляющих по весне вирусов везти туда пожилую маму совсем не хотелось. Уже подумывала над тем, не поехать ли за лекарством в ближайший литовский город Зарасай. Там нужные лекарства от давления вроде бы продаются без рецепта. Но в этом уверенности не было. Решила попытать счастья в какой-нибудь аптеке и, если получится, уговорить понимающего фармацевта продать таблетки, пообещав предоставить рецепт в понедельник. Но делать этого мне не пришлось. В «Euroaptieka» рецепт «нашёлся». Он был выписан 31 марта. Почему же его упорно не видели в другой аптеке?

По словам фармацевта, моя история — достаточно типичная. Система э-здоровья регулярно «глючит»: выписанные рецепты в одних аптеках видят, а в других — нет. Поэтому если в одной аптеке не получилось увидеть выписанные лекарства, не лишне попробовать в другой. Но самое интересное, что об этом никто не предупреждает – ни в практике семейного врача, ни в аптеках.

До 11 апреля в Латвии проходит публичное обсуждение новых правил выписки рецептов, которые планируется ввести уже с 1 июня. Эра бумажных рецептов, скорее всего, будет завершена. Неплохо было бы к этому времени довести до совершенства систему э-здоровья. Столько денег в неё было вложено, а она до сих пор работает некорректно, вызывая стресс и ненужную беготню у латвийских пациентов.

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