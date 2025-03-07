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Министр экономики придумал как сэкономить! Предлагает отказаться от проверки счетчиков воды

Редакция PRESS 7 марта, 2025 13:20

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Министерство экономики Латвии рассматривает инициативу об отказе от обязательной поверки счетчиков воды, сообщает LSM. Пока водоснабжающие компании и управляющие организации оценивают последствия такого шага, возникает главный вопрос: поможет ли это действительно сэкономить государственные ресурсы?

Фонд интеграции общества, Государственная земельная служба и проверка счетчиков воды. В поисках способов экономии средств министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и фермеров) выступил с идеей внедрения новой системы вместо существующей системы проверки счетчиков воды.

"В многоквартирных домах счетчики воды необходимо поверять раз в два года, а по сути – просто покупать новые. На мой взгляд, это совершенно излишняя процедура, от которой можно отказаться вовсе", – заявил Валайнис.

Однако представители коммунальных служб напоминают, что в соответствии с нормативными актами счетчики проверяются не раз в два, а раз в четыре года. Причем речь идет как об индивидуальных приборах учета в квартирах, так и о домовых счетчиках воды, установленных на входе в здание.

Латвийское телевидение отправилось в один из многоквартирных домов в Малте, чтобы посмотреть как там работает система счетчиков.

"Если разница между показаниями домового счетчика и суммарными показаниями квартирных превышает 20%, мы начинаем искать причину: это может быть утечка, а может – незаконное вмешательство. Также мы обращаем внимание на поверку индивидуальных счетчиков – возможно, у кого-то она просрочена", – пояснил председатель правления предприятия «Rēzeknes novada komunālserviss» Янис Кравалис.

Поверка – это гарантия того, что счетчик работает корректно. И хотя главным заинтересованным лицом здесь является сам потребитель, в Ассоциации водоснабжающих и канализационных предприятий Латвии отмечают, что отмена этой процедуры может подорвать доверие к системе учета воды.

"Не совсем понятно, как это повлияет на государственный бюджет – каких-то заметных сбережений мы не видим. Да, возможно, жители сэкономят небольшие суммы, но возникает другой вопрос: насколько можно будет доверять показаниям счетчиков?", – отметил исполнительный директор ассоциации Сандис Дейюс.

Поверку счетчиков проводят специализированные предприятия, которые, в свою очередь, должны получать аккредитацию в Латвийском национальном аккредитационном бюро. Эта процедура проходит ежегодно, но самих поверочных организаций в стране немного. Например, в Малте местным жителям приходится отправлять счетчики в Ригу, поскольку в регионе нет таких специалистов.

Однако коммунальные службы не считают поверку серьезной проблемой.

"Проверка одного счетчика обходится нам в 12 евро раз в четыре года… Не думаю, что это большая нагрузка", – отмечает Кравалис.

Что касается индивидуальных счетчиков, то их поверка стоит еще дешевле. Однако в регионах, где услуги поверки недоступны, людям действительно проще просто заменить прибор на новый.

Центр защиты прав потребителей уже изучил текущую систему и пришел к выводу, что она не оправдывает себя. Министерство экономики работает над предложением по реформе поверки водосчетчиков, однако пока не раскрывает деталей. Какие изменения ждут потребителей – остается только гадать.

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