Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Мая Завтра: Edijs, Edvins
Доступность

Милитаризировав экономику, Россия не может не воевать. Значит, ждём нападения: еврокомиссар по обороне

Редакция PRESS 16 мая, 2025 13:30

Мир 0 комментариев

Впервые в истории ЕС в составе Еврокомиссии появился комиссар по вопросам обороны. Эту должность занял литовский политик Андрюс Кубилюс. В интервью украинскому изданию «Европейская правда» он заявил, что вступление Украины в ЕС является ключевым элементом самодостаточности европейской системы безопасности. Приводим выжержки из него.

«Экономика России перешла на военные рельсы, и это так просто не развернуть»

-Разведки Германии, Дании и других стран говорят, что Россия может быть готова напасть на нас (или, как это называют, «протестовать статью 5») до 2030 года. Некоторые считают, что это может произойти даже раньше, в течение следующих трех лет.

Причина этого понятна. Экономика России перешла на военные рельсы и производит много оружия. В то же время, и это еще важнее – просто вернуть экономику в прежнее состояние уже невозможно.

Поэтому если в Украине установится мир или перемирие – Россия продолжит производить и накапливать такое количество оружия, которое в конечном итоге позволит ей начать новую агрессию.

Мы считаем новую войну очень реалистичным сценарием. И единственный способ сдержать российскую атаку – это повысить нашу готовность к ней.

«Перевооружение поддержали все»  

-Когда мы представили Совету ЕС так называемые предложения по перевооружению Европы, весь Совет их поддержал. Даже страны, известные своим вето на поддержку Украины, также проголосовали за увеличение расходов на оборону и т. д.

Да, в обществе сигналы не такие однозначные. Но опросы общественного мнения показывают, что в целом европейцы поддерживают усиление обороны, поскольку люди обеспокоены возможностью нападения Путина на ЕС.

Конечно, это зависит от региона. На востоке, особенно в странах Балтии, люди понимают это лучше, и это вполне естественно. Можно ли винить тех, кто живет далеко от России, что возможность российского нападения их меньше беспокоит?

Это, к слову, работает в обоих направлениях. Когда в 2015-2016 годах южные страны ЕС столкнулись с миграционным кризисом, мы в Балтии так же говорили: это не наша проблема. Потребовалось, чтобы Лукашенко использовал беженцев для атаки на наши границы, чтобы и мы поняли, что в вопросах миграции нам тоже нужна солидарность.

«Украина будет играть решающую роль»

-Безусловно, мы также должны перейти к европейской архитектуре безопасности, основываясь также на ст. 42 [договора ЕС]. Если вы прочитаете мое письмо-поручение (mission letter) от президента Еврокомиссии – это документ, который, по сути, определяет программу каждого из еврокомиссаров. Но это письмо также говорит, что в долгосрочной перспективе нужно сделать, чтобы Европа была способна защищать себя. И также есть определение: Европа должна взять на себя собственную оборону.

Но это долгосрочная перспектива.

ПРИМЕЧАНИЕ: Статья 42(7) Лиссабонского договора гласит: «Если государство-член является жертвой вооруженной агрессии против его территории, другие государства-члены обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми средствами, которыми они располагают... Обязательства и сотрудничество в этой области должны быть согласованы с обязательствами в рамках НАТО, которая остается основой коллективной обороны и форумом для ее реализации для тех государств ЕС, которые входят в НАТО».

Мы здесь не идем против НАТО, но нам нужно создать такой потенциал.

Украина стремится стать членом ЕС. Европа стремится быть способной защитить себя. И если Украина становится частью европейской архитектуры безопасности, то вы, с вашим опытом, сильнейшей на европейском континенте армией и развитой оборонной промышленностью, будете играть решающую роль в этой архитектуре.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 40 реакций
Комментарии (0) 40 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Евровидение»: самые прочные геополитические союзы на протяжении десятилетий

История и культура 21:00

История и культура 0 комментариев

Средиземноморские страны, как правило, голосуют друг за друга, Франция имеет крепкие связи с Израилем и Арменией, а страны Балтии поддерживают Украину и своих скандинавских соседей.
Политика встречается повсюду, в том числе и в музыке.

Средиземноморские страны, как правило, голосуют друг за друга, Франция имеет крепкие связи с Израилем и Арменией, а страны Балтии поддерживают Украину и своих скандинавских соседей.
Политика встречается повсюду, в том числе и в музыке.

Читать
Загрузка

Исследование: образ 35% людей в соцсетях отличается от реальной жизни

Новости Латвии 20:45

Новости Латвии 0 комментариев

35% жителей Латвии признают, что их образ и поведение в социальных сетях отличаются от реальной жизни, заявила на презентации исследования "Двойная жизнь потребителя: конкурентоспособность на виртуальном рынке" советник-экономист Совета по конкуренции Илзе Янковска.

35% жителей Латвии признают, что их образ и поведение в социальных сетях отличаются от реальной жизни, заявила на презентации исследования "Двойная жизнь потребителя: конкурентоспособность на виртуальном рынке" советник-экономист Совета по конкуренции Илзе Янковска.

Читать

Если мы вложимся в оборону, денег на повышение зарплат не останется: Мелбарде педагогам

Новости Латвии 20:40

Новости Латвии 0 комментариев

Реформа зарплат учителей в Латвии снова под угрозой. В эфире программы Spried ar Delfi нынешняя министр образования Даце Мелбарде заявила, что заплаты вряд ли удастся повысить, ведь все деньги уйдут на оборону.

Реформа зарплат учителей в Латвии снова под угрозой. В эфире программы Spried ar Delfi нынешняя министр образования Даце Мелбарде заявила, что заплаты вряд ли удастся повысить, ведь все деньги уйдут на оборону.

Читать

«В таких случаях мы переходим на русский»: профессор рассказал, как медработники выбирают язык общения

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

В эфире программы "Dr. Apinis" телеканала TV24 академику Латвийской академии наук, профессору RSU, кардиохирургу Петерису Страдыньшу задали вопрос, сталкивался ли он хоть раз в Латвии с ситуацией, когда какой-то врач не мог говорить на госязыке, а говорил на русском. И вообще, часто ли медперсонал общается между собой на русском языке. 

В эфире программы "Dr. Apinis" телеканала TV24 академику Латвийской академии наук, профессору RSU, кардиохирургу Петерису Страдыньшу задали вопрос, сталкивался ли он хоть раз в Латвии с ситуацией, когда какой-то врач не мог говорить на госязыке, а говорил на русском. И вообще, часто ли медперсонал общается между собой на русском языке. 

Читать

Число иностранных гостей в Риге в первом квартале выросло на 20%

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) Фредис Быков.

За первые три месяца этого года Ригу посетили 214 135 иностранных туристов, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) Фредис Быков.

Читать

Папа Лев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Ватикане

Мир 20:01

Мир 0 комментариев

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил один из его ближайших соратников.

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил один из его ближайших соратников.

Читать

Здравствуй, Борбула! В список традиционных латышских имен включат девять новых имен

Важно 19:00

Важно 0 комментариев

С 1 января следующего года в список традиционных латышских имен будет включено шесть новых женских и три мужских имени, решила в пятницу Комиссия экспертов по календарным именам Государственного языкового центра (VVC).

С 1 января следующего года в список традиционных латышских имен будет включено шесть новых женских и три мужских имени, решила в пятницу Комиссия экспертов по календарным именам Государственного языкового центра (VVC).

Читать