Милитаризировав экономику, Россия не может не воевать. Значит, ждём нападения: еврокомиссар по обороне

«Экономика России перешла на военные рельсы, и это так просто не развернуть»

-Разведки Германии, Дании и других стран говорят, что Россия может быть готова напасть на нас (или, как это называют, «протестовать статью 5») до 2030 года. Некоторые считают, что это может произойти даже раньше, в течение следующих трех лет.

Причина этого понятна. Экономика России перешла на военные рельсы и производит много оружия. В то же время, и это еще важнее – просто вернуть экономику в прежнее состояние уже невозможно.

Поэтому если в Украине установится мир или перемирие – Россия продолжит производить и накапливать такое количество оружия, которое в конечном итоге позволит ей начать новую агрессию.

Мы считаем новую войну очень реалистичным сценарием. И единственный способ сдержать российскую атаку – это повысить нашу готовность к ней.

«Перевооружение поддержали все»

-Когда мы представили Совету ЕС так называемые предложения по перевооружению Европы, весь Совет их поддержал. Даже страны, известные своим вето на поддержку Украины, также проголосовали за увеличение расходов на оборону и т. д.

Да, в обществе сигналы не такие однозначные. Но опросы общественного мнения показывают, что в целом европейцы поддерживают усиление обороны, поскольку люди обеспокоены возможностью нападения Путина на ЕС.

Конечно, это зависит от региона. На востоке, особенно в странах Балтии, люди понимают это лучше, и это вполне естественно. Можно ли винить тех, кто живет далеко от России, что возможность российского нападения их меньше беспокоит?

Это, к слову, работает в обоих направлениях. Когда в 2015-2016 годах южные страны ЕС столкнулись с миграционным кризисом, мы в Балтии так же говорили: это не наша проблема. Потребовалось, чтобы Лукашенко использовал беженцев для атаки на наши границы, чтобы и мы поняли, что в вопросах миграции нам тоже нужна солидарность.

«Украина будет играть решающую роль»

-Безусловно, мы также должны перейти к европейской архитектуре безопасности, основываясь также на ст. 42 [договора ЕС]. Если вы прочитаете мое письмо-поручение (mission letter) от президента Еврокомиссии – это документ, который, по сути, определяет программу каждого из еврокомиссаров. Но это письмо также говорит, что в долгосрочной перспективе нужно сделать, чтобы Европа была способна защищать себя. И также есть определение: Европа должна взять на себя собственную оборону.

Но это долгосрочная перспектива.

ПРИМЕЧАНИЕ: Статья 42(7) Лиссабонского договора гласит: «Если государство-член является жертвой вооруженной агрессии против его территории, другие государства-члены обязаны оказать ему помощь и поддержку всеми средствами, которыми они располагают... Обязательства и сотрудничество в этой области должны быть согласованы с обязательствами в рамках НАТО, которая остается основой коллективной обороны и форумом для ее реализации для тех государств ЕС, которые входят в НАТО».

Мы здесь не идем против НАТО, но нам нужно создать такой потенциал.

Украина стремится стать членом ЕС. Европа стремится быть способной защитить себя. И если Украина становится частью европейской архитектуры безопасности, то вы, с вашим опытом, сильнейшей на европейском континенте армией и развитой оборонной промышленностью, будете играть решающую роль в этой архитектуре.