Микропластик проникает в наш мозг с неизвестными последствиями для здоровья человека, говорится в новом исследовании.

Каждый день люди вдыхают или проглатывают крошечные частички пластиковых отходов, известные как микропластик и нанопластик.

Ученые давно подозревали, что они могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, который действует как фильтр между центральной нервной системой и остальным организмом, защищая мозг от токсичных веществ и снабжая его питательными веществами.

Работа, опубликованная в журнале Nature Medicine, является последним из исследований, свидетельствующим о том, что это действительно происходит.

Исследователи из Университета Нью-Мексико (США) проанализировали 52 посмертных образца человеческого мозга, в том числе 28, взятых в 2016 году, и 24, взятых в 2024 году.

Они обнаружили микропластик в каждом образце мозга, причем его концентрация в 2024 году была на 50 процентов выше, чем в 2016 году.

Кроме того, в мозге обнаружен более высокий уровень микропластика , чем в других органах, таких как почки и печень.

Микропластик, похоже, преодолевает гематоэнцефалический барьер

"Научных доказательств, подтверждающих загрязнение пластиком всех мыслимых и немыслимых организмов, становится все больше, поэтому я, к сожалению, уже не удивляюсь этому", - сказала Euronews Health Бетани Карни Альмрот, экотоксиколог, изучающая влияние пластика на окружающую среду в Университете Гетеборга.

Микропластик ранее был обнаружен в крови, легких, плаценте и грудном молоке человека.

Но "идея о том, что частицы... могут пересекать гематоэнцефалический барьер, вызывает беспокойство", - сказала Альмрот, которая не принимала участия в новом исследовании.

Исследователи до сих пор не знают, как именно и насколько сильно микропластик влияет на здоровье. Другие исследования выявили потенциальную связь с серьезными проблемами, включая несколько видов рака, проблемы с дыханием, инфарктом и воспалительными заболеваниями кишечника.

Новое исследование предлагает еще одну загадку. Исследователи изучили мозг 12 человек, страдавших от деменции, и обнаружили в их мозге более высокую концентрацию микропластика, чем у людей без этого диагноза.

Между тем, увеличение концентрации микропластика в мозге, скорее всего, отражает рост производства и использования пластмасс, говорится в заявлении Тамары Галлоуэй, профессора экотоксикологии из Эксетерского университета (Великобритания), которая не принимала участия в исследовании.

Доказательства влияния микропластика на здоровье растут

Большинство частичек пластика, обнаруженных в образцах мозга, были из полиэтилена, который широко используется для упаковки продуктов питания и напитков, а также бутылок для шампуней, мусорных баков и многого другого.

Примечательно, что не было обнаружено никакой связи между возрастом пациентов на момент их смерти и количеством микропластика в их мозге, что говорит о том, что "микропластик не накапливается в тканях мозга с возрастом", - сказала Гэллоуэй.

"Это очень важно, поскольку позволяет предположить, что если мы уменьшим загрязнение окружающей среды микропластиком, то и уровень воздействия на человека также снизится", - добавила она.

Авторы исследования отметили, что образцы мозга были собраны в разных частях США, что может повлиять на результаты.

Они также подчеркнули, что для определения того, действительно ли микропластик в мозге вызывает проблемы со здоровьем, необходимы дополнительные исследования, в идеале за более длительный период времени с участием больших групп людей.

Тем не менее, независимые исследователи заявили, что полученные результаты вызывают беспокойство, учитывая распространенность микропластика в окружающей среде.

"Всегда трудно доказать причинно-следственную связь, особенно в исследованиях на людях, которые склонны к корреляции", - сказал Альмрот.

Но "доказательств воздействия пластиковых частиц на здоровье становится все больше".