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Международные производители лекарств недоплачивают Латвии миллионы евро:

© LETA 28 февраля, 2025 10:07

Новости Латвии 0 комментариев

Международные производители лекарств, которые открыли в Латвии свои представительства, а не дочерние предприятия или филиалы, возможно, не доплачивают Латвийскому государству не менее 30 млн евро. Их действия законны, но такая бизнес-этика заставляет задаться вопросом - а что еще происходит тогда, когда Латвия служит лишь рынком сбыта товаров.

Чуть более пятой доли (136 млн евро) латвийского рынка лекарств (объемом 520 млн евро) оборачивается иностранными предприятиями, которые платят налоги, еще 27 млн евро являются вкладом местных производителей в рынок, а остальное в Латвию поставляют представительства и филиалы иностранных производителей, которые здесь не показывают ни прибыли, ни оборота, свидетельствуют данные "Lursoft" за 2023 год и оценка объема рынка, проведенная Государственным агентством лекарств.

Иностранные предприятия, реализующие в Латвии свою продукцию или услуги, могут зарегистрировать здесь постоянное представительство, филиал предприятия или же дочернее предприятие - в виде общества с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерного общества (АО).

Данные "Lursoft" на практике показывают, что предприятия платят самые крупные налоги, и у филиалов налоги есть, а у представительств не указываются ни налоги, ни оборот, ни прибыль. То есть, следует понимать, что эти представительства не являются постоянным представительством нерезидентов, которые официально осуществляют хозяйственную деятельность.

На деле это выглядит так: представительство проводит исследование, находит клиента, а покупка осуществляется у иностранной компании напрямую. В Латвии выдающимся примером деятельности представительств и филиалов является фармацевтическая отрасль, в которой значительная часть иностранных производителей основала представительства и филиалы, а не дочерние предприятия.

Филиалы платят сильно меньше налогов, а представительства - не платят вовсе, так как формально хозяйственную деятельность в Латвии не ведут.

Например, "Pfizer" - один из ведущих брендов на рынке, у которого государство закупает вакцины против "Covid-19" на десятки миллионов евро, но оборот этой компании в Латвии, согласно базе данных "Lursoft", составляет ровно 0 евро. Как филиал "Pfizer" в виде налогов компания заплатила в Латвии всего 977 510 евро.

Похожая ситуация и с другими предприятиями.

(Diena)

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