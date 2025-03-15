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Линда Мурниеце: «Государство «кидает» меня уже дважды»

la.lv 15 марта, 2025 16:06

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скриншот с 1188 TV

Экс-министр внутренних дел, а ныне бизнес-леди Линда Мурниеце рассказала о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, когда она занялась предпринимательством. Ее историю публикует портал LA.LV.

Мурниеце пишет, что в сельскую местность перебралась потому, что это был вопрос выживания - "как для многих во время ковида". Она утверждает, что государство, в том числе в лице Службы госдоходов (СГД) было "одним из главных борцов с предпринимателями".

Она вспоминает: "Решения были хаотичными, никто не шел навстречу, никакой гибкости в решениях. Тогда (пять лет назад) я была вынуждена закрыть гостиницу, которой руководила, и информировать владельцев об этом решении. Начался ковид, исчезли туристы - как раз на второй неделе марта ушел последний гость отеля Roma". В пособии по простою СГД отказала, так как образовалась небольшая задолженность по налогам.

"Прошло ровно пять лет. Я отдала все долги времен ковида и только я знаю, как это было тяжко. На этой неделе вздохнула с облегчением, так как гостиница Roma перешла к другим владельцам от моих работодателей и я избавилась от этого длинного "хвоста", который был довольно-таки тяжелым", - продолжает она.

Готовясь к этому моменту, Мурниеце обустроила свой гостевой домик. Однако, прослушав вебинар СГД, она пришла к выводу, что государство хочет получить как минимум половину доходов с этого домика.

Как это вышло?

"Если кто-то на Booking бронирует мой домик за 100 евро, Booking берет комиссию - 15 евро. Я плачу налог от оставшейся суммы, то есть 12% от 85 евро и еще 21-процентный НДС от тех 15 евро, которые в Booking уже взяли, так как я использовала их услугу и это является сделкой. Если я получаю от домика доход, превышающий 5/6 от минимальной зарплаты, я должна сама себя принять на работу и платить за себя налог работодателя и наемного работника. Если я оформляю все как положено и использую свою машину для нужд домика (соседскую машину я могла бы даром), то я могу  делать это только 15 дней в месяц, а если больше, то я за обслуживание своего домика на своей же машине (посреди леса) должна платить налог как за пользование служебной машиной...

Налоги особенно высоки, если хозяева местных домиков пользуются услугами зарубежных платформ для бронирования. Логично! Местных-то ведь нет. Если только государство не считает таковой ss.com. Поскольку на данный момент это самый надежный способ найти для домиков гостей и не заплатить больше половины в виде налогов, правильнее - не заплатить вообще.

Одним словом, даже я, старательно платящая налоги, признаю, что это бред. Невозможно выжить мелкому бизнесмену, который старается уплатить все налоги. Это способ, которым государство в лице СГД вынуждает гостевые домики не рекламироваться на зарубежных платформах и пытаться получать деньги без посредников.

У тех, кто не поддерживает неуплату налогов, есть лишь один выход - закрыть свой бизнес. Совсем как в начале ковида: те, кто не платил налоги, тоже получали поддержку от государства, так как у них не было долгов (если платить зарплаты в конверте, налоговая задолженность не образуется). И сейчас то же самое: если хотите принимать бронирование на официальных сайтах, платите налоги, которые выше пределов ваших возможностей, и выживут те, кто будет рекламироваться на ss.com и не будет платить налоги".

Вот поэтому Мурниеце и считает, что государство вторично ее "кидает": "Первый раз был ровно пять лет назад в середине марта. Теперь снова. У меня больше нет работы, мой план "Б" оказался слишком дорогим из-за новой схемы налогообложения. Мне снова надо все менять, чтобы заработать на жизнь.

У меня - всего две возможности, и обе нереальные. Найти мужа, который меня будет кормить, или найти работу, которая меня будет кормить. Мужа я не смогла найти и не найду, потому что тот "планктон", что бродит вокруг меня, готов присосаться к моей зарплате, а не помочь оплатить мои счета. На работу меня никто не возьмет. (...)

Таковы последствия моей головокружительной политической карьеры. Жила бы я жизнью нормальной женщины, а не работала министром внутренних дел, наслаждалась бы вечерами у камина с кем-то, с кем вместе вырастила детей. А не думала, что я спасла мир, и не отбивалась бы от неудачников, пытающихся познакомиться, чтобы выпросить денег на сигареты. Сурово? Такова моя реальность".

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