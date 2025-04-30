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Дело на две минуты: появились кадры дерзкого ограбления с камер наблюдения в магазине (Видео)

Редакция PRESS 30 апреля, 2025 10:23

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Вчера, 29 апреля, Ригу потрясло дерзкое вооруженное ограбление - четверо неизвестных в масках ворвались в магазин часов в Старом городе, после чего скрылись в неизвестном направлении. Полиция объявила план перехвата "Капкан", но виновные по-прежнему не задержаны и продолжается их розыск

Ограбление произошло во вторник днём в магазине Baltic Watches, расположенном на улице Яня, 3, в Старой Риге. В преступлении участвовали четверо вооружённых лиц — с огнестрельным оружием или предметами, его имитирующими. В результате происшествия пострадал один человек, которого доставили в медицинское учреждение.

О том, что произошло можно судить по кадрам видео, которые сделали камеры наблюдения в магазине: посреди дня четверо мужчин в масках ворвались в магазин с дорогими часами. Грабитель с предметом, похожим на пистолет, оттеснил работника магазина в подсобное помещение, а посетители попрятались под столами в общем зале. Тем временем остальные налетчики, вооруженные топорами, принялись разбивать витрины и складывать награбленное в мешки. В общей сложности на дерзкое ограбление потребовалось не более двух минут, после чего преступники покинули магазин.  

 

Латвийское телевидение сообщает, что ограбление произошло в магазине "Baltic Watches". Агентству ЛЕТА во вторник связаться с представителями предприятия не удалось.

Оборот "Baltic Watches" в 2023 году составил 4,194 млн евро, что в 11 раз больше, чем в 2022 году, когда оборот составил 378 951 евро, а прибыль предприятия в 2023 году составила 176 241 евро, что на 22,7% меньше, чем в 2022 году, свидетельствует информация "Firmas.lv".

Предприятие "Baltic Watches" зарегистрировано в 2016 году, его основной капитал составляет 2800 евро. Единственным владельцем предприятия является Гиртс Стренцис.

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